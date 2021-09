La Juventus in questo inizio stagione ha messo in evidenza determinate problematiche a centrocampo. I vari Bentancur, Rabiot, Locatelli e McKennie fino ad adesso non hanno garantito equilibrio e qualità alla mediana. Miglioramenti si sono visti nel nazionale italiano, che ha anche realizzato un gol nella vittoria in campionato contro la Sampdoria. Serve però un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Già per gennaio potrebbe arrivare un rinforzo importante, si parla di Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022.

La società bianconera è al lavoro anche in previsione della prossima stagione, quando si cercherà di migliorare la qualità della rosa. Secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe decidere di acquistare su Casemiro, centrocampista del Real Madrid. L'arrivo di Camavinga conferma la volontà del Real Madrid di effettuare dei cambiamenti sulla mediana. Si parla inoltre di un altro possibile rinforzo importante per la società spagnola nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid potrebbe acquistare il giocatore del Chelsea N'Golo Kanté.

Il centrocampista Casemiro possibile acquisto della Juventus in caso di approdo di Kanté al Real

Il Real Madrid il prossimo Calciomercato estivo potrebbe acquistare N'Golo Kanté. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Attualmente non ci sono i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società inglese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo potrebbe essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero nel 2023. Kanté gradirebbe un eventuale trasferimento al Real Madrid. Ci sarebbe inoltre anche il benestare del tecnico Carlo Ancelotti. In caso di arrivo del francese il centrocampista Casemiro potrebbe lasciare la società spagnola. Sarebbe un giocatore ideale per la Juventus da schierare davanti alla difesa, garantirebbe equilibrio, fisicità e impostazione di gioco.

La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Casemiro è uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per la prossima stagione. Si valutano però investimenti anche più giovani. Su tutti piacciono Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Sul 21enne ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società europee. Piace a molti anche la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che si sta confermando anche in questo inizio di stagione e che va in scadenza di contratto a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro.