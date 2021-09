Il Milan pensa al presente ma anche al futuro. La società rossonera sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli ed essere così sempre più competitiva in Italia e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa giocando con continuità la Champions League, palcoscenico che ha regalato tante soddisfazioni al Diavolo negli anni passati.

Oltre alla grana legata al rinnovo di Frank Kessie che non è ancora arrivato viste le richieste alte dell'entourage del Presidente, i rossoneri stanno valutando anche il possibile sostituto di Zlatan Ibrahimovic.

Viste le condizioni non perfette dello svedese che nella passata stagione ha giocato solo 20 partite e che in questa prima parte di campionato è stato disponibile solo nella vittoria contro la Lazio dove ha siglato il suo primo gol stagionale, la dirigenza rossonera capitanata da Massara e Maldini si stanno guardando attorno.

Oltre a Giroud, il Diavolo vuole mettere sotto contratto un altro bomber e tra i nomi sul taccuino, c'è certamente quello di Mauro Icardi che nella scorsa sessione di Calciomercato estivo era stato accostato alla Juventus ma ha preferito restare al Paris Saint German e giocarsi le sue carte.

Peccato che nonostante l'ottimo apporto in fase realizzativa (decisivo l'ultima rete contro il Lione nel 2-1 finale per i parigini), il bomber di Rosario non riesce a trovare lo spazio adeguato nella squadra guidata da Pochettino, vista la presenza di Neymar e Messi e la conferma di Mbappe che almeno per questa stagione non partirà verso Madrid.

Per questo motivo, i rossoneri stanno valutando l'opportunità di ingaggiare l'ex capitano dell'Inter, ma il vero nodo di una possibile trattativa è legato al contratto che il bomber argentino percepisce a Parigi, ovvero 7,5 milioni, troppi per le casse rossonere. Basti pensare che lo stipendio di Icardi, si avvicina sensibilmente alla richiesta di Kessie, mentre la società rossonera è ferma ai 5 milioni di euro.

Oltre ad Icardi, resta sullo sfondo la candidatura di Andrea Belotti, il cui contratto in scadenza potrebbe risultare un'opportunità per i rossoneri, visto che il Gallo in varie sessione di calciomercato, è stato accostato alla società di Via Turati.

Un Milan che si guarda attorno e che valuta le varie opportunità per il post Ibrahimovic.

Milan, tra campionato e Champions, il punto sui rossoneri

Intanto, la compagine di Stefano Pioli sta pensando alle prossime partite che saranno fondamentali per il prosieguo del campionato ma anche del percorso in Champions League.

In Serie A, i rossoneri scenderanno in campo in tre occasioni prima della sosta di Ottobre, contro Spezia, Venezia ed Atalanta; tre partite che possono dire molto sul ruolo che la compagine rossonera possa avere all'interno di questo campionato dopo l'ottimo avvio con 10 punti conquistati in tre partite, frutto di altrettante vittorie e del pareggio contro la Juventus.

La squadra di Pioli sarà poi chiamata ad un grande impegno in Champions che forse risulta essere già fondamentale per le sorti del cammino europeo dei rossonero.

Infatti, la prossima sfida sarà contro l'Atletico del Cholo Simeone che non vive un grande momento ma che è sempre una squadra di altissimo livello e composta da grandi giocatori come Suarez, De Paul, Griezmaann e Joao Felix.

Il Milan è pronto a queste sfide con l'obiettivo di regalare tante emozioni all'intero popolo rossonero.