Turno infrasettimanale che vede impegnati Milan e Venezia. I rossoneri tornano a San Siro e sfidano i lagunari dopo 20 anni. L’ultimo precedente giocato a San Siro è datato 2001. Il risultato finale fu un deludente pareggio 1-1. A segno Pippo Maniero per il Venezia e Shevchenko per il Milan. Nella panchina rossonera sedeva il turco Terim che poi venne esonerato. Zanetti metterebbe la firma per un pareggio a San Siro con il Milan. Il Venezia infatti in 4 giornate ha rimediato solamente una vittoria con l’Empoli e 3 sconfitte. Il Milan invece è reduce dal pareggio allo Juventus Stadium (a segno Morata per la Juventus e Rebic per il Milan) e cerca di rilanciarsi per mantenere le posizioni di vetta.

I rossoneri in casa hanno sempre vinto nei due precedenti incontri, Milan – Lazio 2 -0 e Milan – Cagliari 4 – 1. Il Milan però continua ad avere un campanello d’allarme acceso che riguarda gli infortuni. Sono ancora fermi ai box Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko, Calabria, Kjaer e Krunic. Alla lista d’infortunati si aggiungere anche il giovane portiere Plizzari. Scelte obbligate in attacco per Pioli che riproporrà Rebic ‘falso 9’, ma che probabilmente nel corso del match vedrà l’esordio del recuperato Pietro Pellegri come centroavanti. In assenza di Calabria il ruolo di terzino destro sarà con ogni probabilità occupato da Kalulu che avrà l’occasione di mettersi in mostra mentre la coppia difensiva sarà composta da Gabbia e Romagnoli.

Tomori dovrebbe riposare, ma comunque andare in panchina. Ballottaggio sulla trequarti di destra con Florenzi che parte avvantaggiato rispetto a Saelemaekers. Tra i pali il confermatissimo Mike Maignan che in questi giorni ha dato prova di personalità e di stile anche fuori dal campo condannando essendo stato vittima di insulti razziali allo Juventus Stadium.

Calendario fitto e impegni ravvicinati impongono a Pioli di valutare e testare alternative che fortunatamente per lui in questa stagione non mancano.

Il Venezia di Mister Zanetti con un po’ di pretattica e un po’ di incertezze non indica sicuri titolari nella formazione arancioneroverde.

Sicuramente giocherà Aramu che - a detta del tecnico – sta bene e partirà dall’inizio. Nella batteria dei difensori molto probabilmente giocherà il ‘rossonero’ Caldara ora in prestito al Venezia. Dopo anni di panchina e di infortuni, sicuramente il giovane difensore vorrà riscattarsi di fronte al suo ‘ex pubblico’. Il dubbio più grande per Zanetti sta nel ruolo di attaccante. Henry e Forte si contendono una maglia. Chi partirà titolare avrà al proprio fianco nel 4-3-3 Johnsen e Aramu. A centro campo Peretz e Busio sono gli indiziati a fare le mezzali con Vacca in regia. Arbitro dell’incontro il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Arbitro tra le nuove leve inserito nella CAN-A e CAN-B dall’anno scorso.

Milan: i convocati di Mister Pioli

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Maldini, Pellegri, Rebić

Venezia: Zanetti convoca i seguenti giocatori per sfidare il Milan

Portieri: Nils, Maenpaa, Neri.

Difensori: Ceccaroni, Caldara, Ebuehi, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Schnegg, Svoboda.

Centrocampisti: Bjarkason, Busio, Crnigoj, Heymans, Kiyine, Peretz, Tessmann, Vacca.

Attaccanti: Aramu, Forte, Henry, Johnsen, Okereke.

Milan - Venezia il pronostico e le quote della partita

La vittoria del Milan appare alquanto scontata secondo i bookmakers che quotano il segno 1 a 1,24. Il colpaccio dei lagunari è dato a 14 mentre il pareggio a 6. Si preannuncia una partita con una buona dose di gol e infatti l'over 3,5 viene pagato 2,25 mentre l'under 3,5 a 1,55. I gol previsti si aggirano tra i 3 e i 4 nell'arco della sfida. Il risultato esatto con la posta in palio più bassa è il 3-0 che viene pagato 7,25.

Rebic è l'indiziato con la probabilità più alta per segnare il primo gol dell'incontro con 4,5 seguito da Brahim Diaz a 7. Nel Venezia guida Aramu a 9,75.