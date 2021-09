La Juventus prepara già le prime mosse per le prossime sessioni di Calciomercato. I bianconeri sono a caccia di alcune opportunità che possano rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri.

Il mercato della Vecchia Signora potrebbe intrecciarsi con quello di un'altra squadra italiana, ovvero il Milan, visto che la dirigenza juventina è alla ricerca di un centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli, così da rinforzare la mediana a disposizione di Allegri.

Il nuovo/vecchio nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Franck Kessie che non ha ancora trovato un accordo con il club rossonero per il tanto sospirato rinnovo del contratto che scade il 30 giugno.

C'è ancora differenza tra l'offerta rossonera di 5 milioni di euro e la richiesta dell'entourage dell'ivoriano che si aggira attorno ai 7 milioni di euro.

I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza di altre contendenti, fra cui il Paris Saint Germain.

Intanto i rossoneri stanno valutando le possibili alternative qualora l'addio di Kessie diventasse realtà: secondo le ultime indiscrezioni, il primo nome sulla lista è quello di William Carvalho, centrocampista dello Sporting; vista la scadenza di contratto nel 2023, i rossoneri potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto, formula già utilizzata per l'approdo di Bakayoko dal Chelsea.

Tutto dipenderà da Kessie, con il Milan che attende risposte positive dall'entourage del giocatore.

Milan e Juve in campo nel turno infrasettimanale

Intanto i rossoneri e i bianconeri si stanno preparando a scendere in campo in questo turno infrasettimanale, fondamentale per il prosieguo del campionato.

Il Milan di Pioli ospiterà il Venezia alle ore 20:45 di oggi 22 settembre e ha tutta l'intenzione di continuare l'ottimo percorso offerto fin qui in campionato, fatto di tre vittorie ed un pareggio.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico rossonero è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 con Rebic nel ruolo di prima punta, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Florenzi, Diaz e Leao. Possibile panchina proprio per Kessie, in ballottaggio con Bennacer per affiancare Tonali.

Alle ore 18:30 scenderà in campo invece la Juventus di Max Allegri con l'obiettivo di conquistare i primi punti di questo campionato dopo i due punti conquistati in queste prime quattro giornate. I bianconeri affronteranno lo Spezia e lo faranno con il solito 4-4-2 del tecnico livornese. Torna dal primo minuto Federico Chiesa, pronto a innescare il tandem offensivo formato da Dybala e Kean.