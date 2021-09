Per l'Inter è stata un'estate molto delicata e particolare, che ha visto la partenza di due big come Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, e Achraf Hakimi, venduto al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi. La società nerazzurra grazie a queste due partenze ha potuto sistemare definitivamente i conti e ha provato anche a rinforzarsi. Oltre agli innesti arrivati e che stanno rendendo secondo le aspettative, ci sono alcuni giocatori che non sono arrivati all'ombra del Duomo per il muro innalzato dalle proprie società.

E' il caso di Gaetano Castrovilli e Dusan Vlahovic, che piacciono molto a Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ma che la Fiorentina non ha voluto lasciare andare questa estate.

Il tentativo dell'Inter

L'Inter aveva messo nel mirino Gaetano Castrovilli e Dusan Vlahovic questa estate. Il centrocampista si sarebbe giocato il posto con Calhanoglu al posto di Eriksen, dopo la tragedia sfiorata agli Europei. Il centravanti serbo, invece, era stato individuato come il sostituto ideale di Romelu Lukaku e il suo arrivo non era collegato a quello di Edin Dzeko, decisivo nel match tra Fiorentina e nerazzurri di ieri.

L'attaccante, nonostante la giovane età, è stato decisivo l'anno scorso per la salvezza del club di Commisso, avendo messo a segno ventuno reti e collezionando tre assist.

Come sottolinea Calciomercato.com, le due società non sono arrivate neanche a sedersi al tavolo delle trattative visto che i rapporti non sembrano essere idilliaci e per la volontà dei gigliati di non privarsi di due dei migliori elementi in rosa. Basti pensare che l'unico affare concluso tra i due club negli ultimi anni è stato lo scambio di prestiti tra Cristiano Biraghi e Dalbert di due anni fa.

La stima di Marotta

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, continua a seguire con interesse le giocate di Dusan Vlahovic e Gaetano Castrovilli. Il centravanti serbo, inoltre, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e senza il rinnovo di contratto la Fiorentina sarà costretta a prendere in considerazione la sua partenza.

La valutazione, comunque, non sarà inferiore ai 50-60 milioni di euro ma occhio anche alla pista Castrovilli. Il centrocampista piace molto, come detto, ai nerazzurri ma per entrambi servirebbe un investimento da quasi 100 milioni di euro. Il club meneghino potrebbe inserire una contropartita tecnica ma appare comunque difficile pensare che si possa provare a prendere entrambi. L'arrivo di Vlahovic permetterebbe alla società nerazzurra di avere un reparto avanzato di tutto rispetto con Lautaro Martinez, il serbo, Dzeko e Correa, mentre Alexis Sanchez potrebbe partire visto l'ingaggio troppo pesante, da oltre 7 milioni di euro a stagione.