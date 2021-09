Il Milan ha iniziato al meglio la nuova stagione ottenendo sei punti nelle prime due partite di campionato. I ragazzi guidati da Stefano Pioli si sono imposti contro la Sampdoria con il risultato di 0-1 e contro il Cagliari con un roboante 4-1. Il club di via Aldo Rossi, in questi ultimi giorni, ha voluto tutelarsi dagli infortuni in questa stagione ed ha ingaggiato una figura che si occuperà di limitare gli infortuni e migliorare la condizione fisica. In tal senso sono arrivate delle buone notizie riguardo alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessie e Rade Krunic: infatti tutti i giocatori sono vicini al rientro in campo.

Milan, nasce il supervisore delle prestazioni

Il Milan ha dunque introdotto una nuova posizione nella gerarchia del club dopo aver lottato duramente con diversi infortuni la scorsa stagione. Il Milan ha guidato la classifica per la maggior parte della stagione, ma la sua corsa per il titolo ha subito un brusco rallentamento all'inizio del nuovo anno dopo che la squadra è stata colpita da una pesante serie di problemi fisici, con crescente frustrazione per il fatto che le altre squadre rivali non sembravano soffrire nella stessa misura. In tal senso, il Milan ha ampliato il suo staff medico. Il ruolo in questione è nuovo in Italia e verrà introdotto appunto dai rossoneri. Il Performance Supervisor avrà il compito di gestire i dati raccolti su partite, allenamenti, infortuni e altri problemi fisici che subiscono i giocatori del Milan.

Si spera che segnerà un passo nella giusta direzione.

Milan, gli aggiornamenti sui giocatori infortunati

Secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sono tre buone notizie sulla situazione degli infortuni del Milan durante la sosta per le Nazionali. Le ultime informazioni riportano il fatto che Zlatan Ibrahimovic si sia unito al resto della rosa negli ultimi giorni e quindi dovrebbe tornare a essere a disposizione dopo la sosta, per la partita contro la Lazio del 12 settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stesso discorso anche per Franck Kessie visto che l'ivoriano sta proseguendo con il lavoro personalizzato, ma è solo questione di giorni prima che anche lui torni ad allenarsi con la squadra. Invece, l'infortunio subito da Rane Krunic in nazionale non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Il centrocampista ha un piccolo problema al polpaccio, ma dovrebbe essere solo questione di giorni prima che torni a pieno regime.

Lo staff medico della Bosnia ha preferito tenerlo fuori in via precauzionale nell'ultimo match contro la Francia e sarà sottoposto ad alcuni esami che dovrebbero confermare che non si tratta di nulla di grave.