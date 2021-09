La Juventus ha chiuso il Calciomercato estivo senza l'atteso acquisto a centrocampo. Oltre a Manuel Locatelli, infatti, sarebbe potuto arrivare un mediano di qualità, abile nell'impostazione di gioco. Si sono fatti i nomi di Miralemm Pjanic (recentemente ufficializzato dal Besiktas), di Axel Witsel del Borussia Dortmund e di Aurelien Tchoameni del Monaco. Alla fine però, anche a causa della mancata cessione di Aaron Ramsey, la società bianconera ha deciso di non acquistare un altro centrocampista. Un altro motivo che avrebbe portato la società bianconera ad evitare altri investimenti è la fiducia che il tecnico Massimiliano Allegri nutre nei confronti di Arthur Melo.

Il brasiliano è arrivato nell'estate 2020 dal Barcellona nello scambio che ha portato il brasiliano a Torino e Miralem Pjanic al Barcellona. Il suo adattamento al calcio italiano però non è stato facile, anche a causa di una calcificazione ossea dopo un contrasto di gioco contro l'ex difensore dell'Atalanta Romero. Da gennaio 2021 sono iniziate le terapie conservative che però non hanno portato a risultati soddisfacenti. A luglio si è sottoposto ad un intervento per la rimozione della calcificazione ossea e probabilmente da novembre sarà a disposizione di Massimiliano Allegri.

Arthur Melo potrebbe ritornare a disposizione di Allegri ad inizio novembre

La Juventus ha presentato in questi giorni la lista dei giocatori che parteciperà alla prima fase della Champions League, quella a gironi.

Sorprendentemente è presente anche Arthur Melo, che salterà probabilmente le prime tre partite contro Malmoe, Chelsea e Zenit San Pietroburgo perché in fase di recupero dopo l'intervento per una calcificazione ossea. Da novembre potrebbe essere un vero e proprio nuovo acquisto per Massimiliano Allegri, che ha bisogno della qualità del brasiliano. In questo mese Arhur farà una preparazione fisica individuale che gli possa permettere di ritornare ad allenarsi con i compagni da ottobre così da essere disponibile per inizio novembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La situazione infortunati alla Juventus

Come già anticipato, ci vorranno probabilmente ancora un paio di mesi per il recupero ottimale del centrocampista brasiliano Arthur Melo. Salterà invece gran parte del mese di settembre la punta Kaio Jorge, che ha rimediato un problema muscolare nei giorni scorsi. Dovrebbe ritornare a disposizione per il match contro la Sampdoria o contro lo Spezia.

Non sarà convocabile per la seconda giornata di Champions League contro il Chelsea prevista a fine mese, in quanto Allegri lo ha escluso probabilmente per scelta tecnica dalla lista dei giocatori che parteciperanno alla massima competizione europea. Insieme a lui non è stato iscritto il terzino Luca Pellegrini.