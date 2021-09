La Juventus ha presentato nelle ultime ore alla Uefa la lista dei giocatori che parteciperanno alla prima fase della Champions League. Sono 23 i giocatori schierabili dal tecnico toscano per la massima competizione europea e non 25. Sono infatti appena due i giocatori attualmente presenti nella rosa bianconera che sono cresciuti nel settore giovanile bianconero. Ci si riferisce in particolar modo a Carlo Pinsoglio e a Moise Kean. Il regolamento della Uefa dice che della lista devono far parte quattro giocatori cresciuti nel campionato italiano e quattro nel settore giovanile bianconero.

Per la prima 'richiesta' non ci sono stati problemi considerando che nella rosa ci sono giocatori come Bonucci, Chiellini, Locatelli, Bernardeschi e Chiesa. Per quanto riguarda la seconda, invece, come già anticipato sono solo due i giocatori cresciuti in bianconero, Pinsoglio e Kean. Da qui la Juventus è stata costretta a tagliare il numero di giocatori per la lista Champions League da 25 a 23, escludendo il terzino Luca Pellegrini e la punta Kaio Jorge. La scelta di non iscrivere i due giocatori non è quindi per motivi fisici ma tecnici.

Luca Pellegrini e Kaio Jorge esclusi dalla lista Champions League

La Juventus ha presentato la lista dei 23 giocatori che parteciperà alla prima fase della Champions League, quella dedicata ai gironi.

Non sono stati inseriti il terzino Pellegrini e la punta Kaio Jorge. Non sorprende l'esclusione del terzino, anche perché si era parlato di una sua possibile cessione in prestito negli ultimi giorni di mercato. Alla fine è rimasto e sarà l'alternativa ad Alex Sandro in campionato ed in Coppa Italia. Ha suscitato clamore, invece, la mancata iscrizione della punta brasiliana, considerando che è la quarta punta bianconera.

La Juventus però, non avendo molti giocatori cresciuti nel settore giovanile (solo Pinsoglio e Kean), è stata costretta però ad escluderlo, con Allegri che ha preferito inserire Arthur Melo. Il centrocampista dovrebbe rientrare a fine ottobre e salterà probabilmente le prime tre partite del girone. Kaio Jorge invece avrebbe comunque saltato i match contro il Malmoe e il Chelsea perché attualmente infortunato.

Il calendario della Juventus in Champions League

La Juventus giocherà la prima partita del girone di Champions League contro il Malmoe in trasferta. Il match si disputerà martedì 14 settembre alle ore 21:00. Due settimane dopo all'Allianz Stadium affronterà il Chelsea campione d'Europa, per poi sfidare lo Zenit a San Pietroburgo e successivamente a Torino. Le ultime due partite del girone sono contro il Chelsea al Stamford Bridge e contro il Malmoe all'Allianz Stadium di Torino.