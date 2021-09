La Juventus rappresenta probabilmente la principale delusione del campionato italiano in questo inizio di stagione. Le difficoltà dei bianconeri sono evidenti, con un gioco discutibile e tanti errori individuali. Nelle ultime due partite sono arrivate due vittorie importanti che, però, non hanno spento le critiche nei riguardi dei giocatori di Massimiliano Allegri.

È stato l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, a sottolineare le difficoltà dei bianconeri, rimarcando il fatto che la squadra sembra impaurita. Il successo contro lo Spezia lo dimostra, con la Juventus che ha rischiato di subire il gol del pareggio negli ultimi minuti del match.

L'ex dirigente bianconero ha dichiarato: "Svegliati Juve, trasforma l'ansia in motivazione". Questo il messaggio lanciato da Moggi, che rappresenta più una frase motivazionale che una considerazione oggettiva sulla situazione della Juventus. L'ex dirigente ha poi invitato i sostenitori bianconeri a non suggerire eventuali acquisti, così da non ingenerare confusione alla società.

Luciano Moggi sulla situazione della Juventus

Prima del match contro la Sampdoria, Luciano Moggi ha parlato della situazione della Juventus e delle difficoltà riscontrate contro lo Spezia. L'ex dirigente bianconero ha dichiarato: "Il match contro lo Spezia ha lasciato trasparire l'immagine di una Juventus impaurita". Ha poi aggiunto: "Ai tifosi, tutti competenti nel dire di comprare questo e vendere quello, suggeriamo di non ingenerare confusione in un ambiente già confuso di per se stesso".

Queste le dichiarazioni di Moggi, che ha voluto quindi cercare di stemperare le critiche nei confronti della società evitando di parlare di mercato.

Il match contro lo Sampdoria

L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, nell'intervista prima del match contro la Sampdoria ha aggiunto che si aspettava di vedere una Juventus più tranquilla contro i giocatori di D'Aversa.

Così è stato in parte, anche perché i bianconeri hanno subito di nuovo due gol, il primo a fine primo tempo (terminato 2 a 1 per la Juventus), e il secondo (quello del 3 a 2) negli ultimi minuti della partita. I bianconeri, però, alla fine hanno gestito il risultato, dando seguito al successo ottenuto contro lo Spezia, sempre per 3 a 2.

I match contro il Chelsea in Champions League e contro il Torino in campionato ci diranno se la Juventus sarà migliorata dal punto di vista del gioco. Di certo, Allegri non potrà schierare Paulo Dybala e Alvaro Morata, usciti infortunati contro la Sampdoria. Il tecnico toscano ha dichiarato che entrambi torneranno disponibili, probabilmente, dopo la sosta per le nazionali.