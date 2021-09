Il Calciomercato estivo si è chiuso il 31 agosto, ma le società possono ancora attingere al mercato dei parametri zero. Di certo la crisi generata dalla pandemia non favorisce investimenti o ingaggi pesanti, ma non mancano possibilità interessanti. Ci sono giocatori di qualità che potrebbero far comodo in Serie A ma anche in Serie B. A proposito del campionato cadetto, il livello della competizione è cresciuto in maniera notevole considerando la presenza di società come Benevento, Crotone, Parma ,oltre alle certezze Brescia, Monza, Cittadella e Spal.

Uno dei giocatori che potrebbe ritornare utile ad uno di questi club è Sebastian Giovinco, attualmente senza contratto dopo aver rescisso con l'Al-Hilal. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, la punta sarebbe pronta a far ritorno nella Major League Soccer, al Toronto. Con la società americana il giocatore ha vinto diverse competizioni, fra queste anche un campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni, Sebastian Giovinco potrebbe ritornare nella Major League Soccer. Il Toronto sarebbe pronto a riportarlo in America dopo averci giocato dal 2015 al 2019. Si tratterebbe di un grande acquisto, considerando le esperienze professionali del giocatore.

Basti pensare al suo palmares, con la Juventus Primavera vinse Torneo di Viareggio, Campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Con la prima squadra un Campionato di Serie B, due di Serie A, con il Toronto tre Canadian Championship, una MLS Supporters' Shield ed un campionato MLS. A questi bisogna aggiungere le competizioni vinte con l'Al Hilal, due Campionati Sauditi ed una Coppa del Re dei Campioni.

E' stato parte integrante della nazionale italiana, giocandoci dal 2011 al 2018 disputando 23 partite e segnando un gol. Ha vinto molto anche individualmente, nella Major League Soccer è stato miglior marcatore, debuttante ed assist man nel 2015.

Il mercato dei parametri zero

Abbiamo parlato di Sebastian Giovinco come possibile acquisto a parametro zero.

Ci sono però tanti altri giocatori interessanti attualmente senza contratto e che potrebbero essere utili a diversi club. Fra questi spicca il terzino ex Tottenham Serge Aurier, così come il paraguaiano Romero. Altro giocatore conosciuto in Italia è l'ex Torino N'Koulou, così come l'ex Bologna e Sampdoria Gaston Ramirez. Potrebbero interessare l'ex Genoa e Roma Diego Perotti e l'ex Torino Iago Falque. Da mercoledì 1° settembre e fino a lunedì 13 dicembre 2021, si possono tesserare i giocatori attualmente senza contratto, ci sarà possibilità di farlo anche dal 1° febbraio al 25 febbraio, ovvero dopo la fine del calciomercato invernale.