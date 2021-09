La Juventus ottiene contro lo Spezia la prima vittoria della stagione in campionato. Un risultato importante per la classifica e per il morale dei giocatori. I bianconeri anche contro i liguri hanno subito una rimonta dopo l'iniziale vantaggio ma sono riusciti a ribaltare il match nel finale grazie ai gol di Chiesa e di De Ligt. Nel post partita ha parlato il difensore Leonardo Bonucci, che ha sottolineato l'importanza dei tre punti ottenuti. Il difensore ha sottolineato come la Juventus sia andata in svantaggio su due deviazioni anche se poi è stata fortunata nel secondo tempo quando ha rischiato il gol de 3 a 1 dello Spezia.

Decisivo Manuel Locatelli, che ha salvato sulla linea un tiro ravvicinato dei liguri. Sul 2 a 1 secondo Bonucci è uscita la forza mentale della Juventus, che ha saputo ribaltare il match. Il difensore ha poi dichiarato: "La forza della Juve è stata sempre quella di crederci fino alla fine". Il difensore bianconero contro lo Spezia ha scavalcato in presenze alla Juventus Franco Causio diventando nella classifica dei giocatori con più partite disputate in bianconero. Bonucci ha sottolineato che la Juventus rappresenta per lui una seconda famiglia.

Il potenziale inespresso della Juventus in questo inizio di stagione

"La Juventus ha un grande potenziale da sfruttare ma in questo momento i risultati non arrivano e qualcuno di noi può soffrire un po' di più ma tutti noi dobbiamo stare tranquilli".

Queste le dichiarazioni di Bonucci in riferimento alla Juventus, che contro lo Spezia ha ottenuto la prima vittoria in stagione in campionato. Il difensore ha voluto parlare anche del prestigioso traguardo raggiunto alla Juventus. Ha infatti superato nella classifica con più presenze alla Juventus un riferimento importante come Franco Causio ed attualmente è decimo nella classifica dei giocatori con più partite disputate in bianconero.

A tal riguardo ha dichiarato che la società bianconera è la sua seconda famiglia dopo quella attuale formata da sua moglie e dai suoi tre figli.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus cercherà di confermarsi nelle prossime partite. Domenica 26 settembre alle ore 12:30 sfiderà all'Allianz Stadium di Torino la Sampdoria.

Allegri ha sottolineato l'importanza di un successo per dare continuità ma anche per dare soddisfazione ai tifosi dell'Allianz Stadium. Mercoledì 29 settembre è prevista sempre a Torino la seconda giornata del girone di Champions League contro il Chelsea. Un'eventuale vittoria incrementerebbe le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale per i bianconeri. L'ultimo match prima della pausa per le nazionali sarà contro il Torino, previsto sabato 2 ottobre.