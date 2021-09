La Juventus è attesa da due partite molto impegnative prima della sosta per le nazionali. Mercoledì 29 settembre all'Allianz Stadium di Torino arriva il Chelsea Campione d'Europa, in una sfida di Champions League molto importante per la classifica del girone. Sabato 2 ottobre, invece, ci sarà il match di campionato contro il Torino. Sia contro lo Spezia che contro la Sampdoria sono arrivate vittorie importanti, che però hanno messo in evidenza i soliti problemi a centrocampo. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe valutando dei rinforzi per la mediana, probabilmente già a gennaio.

Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Attualmente, non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società rossonera e potrebbe quindi essere ceduto a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero a giugno 2022. Ci sarebbe anche la Juventus sul giocatore, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire il cartellino del centrocampista Rodrigo Bentancur.

Il Milan vorrebbe effettuare lo scambio di mercato Romagnoli-Bentancur

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Rodrigo Bentancur per Frank Kessié durante il Calciomercato invernale. Il centrocampista ivoriano va in scadenza di contratto a giugno 2022, per questo il Milan potrebbe cederlo già a gennaio, così da evitare di perderlo a parametro zero.

I rossoneri, però, non lo vorrebbero cedere ad una società italiana, e preferirebbero inserire nella trattativa di mercato per Bentancur il cartellino di Alessio Romagnoli. Il difensore, come Kessié, va in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Per questo è difficile che la società bianconera accetti di effettuare questo scambio di mercato a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fra l'altro, l'agente sportivo di Romagnoli, Mino Raiola, ha recentemente dichiarato che il suo assistito potrebbe trasferirsi alla Juventus a parametro zero la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus, durante il calciomercato invernale, potrebbe cercare di rinforzare la rosa evitando investimenti pesanti. Non è un caso che si parli di un interesse concreto per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

Il centrocampista belga potrebbe lasciare a prezzo agevolato la società tedesca, così come Alexandre Lacazette dell'Arsenal. La punta francese va in scadenza di contratto a fine stagione, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare a parametro zero già a gennaio la società inglese.