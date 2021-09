La Juventus ha chiuso il Calciomercato estivo senza acquisti clamorosi. I soli arrivi di Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean non hanno evidentemente sopperito alla partenza pesante di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è trasferito al Manchester United negli ultimi giorni di mercato per circa 23 milioni di euro compresi i bonus. Gran parte degli addetti ai lavori e dei tifosi bianconeri si aspettava evidentemente un acquisto di qualità nel settore avanzato, che avrebbe in qualche modo attutito la cessione di Cristiano Ronaldo. Di certo le mancate cessioni di alcuni giocatori come Aaron Ramsey non hanno agevolato le strategie di mercato.

Si era parlato inoltre di una possibile partenza di Weston McKennie, che la Juventus avrebbe ceduto per almeno 30 milioni di euro. Più o meno la stessa somma che avrebbe chiesto per Danilo, il terzino brasiliano infatti piaceva e piace al Bayern Monaco. La società bavarese avrebbe provato ad acquistarlo ma la trattativa di mercato non si sarebbe concretizzata per le richieste di mercato della società bianconera. Il Bayern però potrebbe provare ad acquistarlo anche durante il calciomercato invernale a gennaio. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto anche del Paris Saint Germain. Danilo sarebbe di base considerato incedibile, ma potrebbe anche partire nel caso in cui si presentasse un'offerta importante come 30 milioni di euro.

Danilo potrebbe lasciare la Juventus durante il calciomercato invernale

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il terzino brasiliano Danilo potrebbe lasciare la Juventus durante il calciomercato invernale. La società bianconera lo ritiene un giocatore importante ma in caso di offerta da almeno 30 milioni di euro potrebbe considerare una sua cessione.

Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, che potrebbero presentare un'offerta alla società bianconera a gennaio. In un momento storico difficile dal punto di vista economico per le società italiane, cedere un giocatore che ha mercato e che pesa molto sul monte ingaggi potrebbe essere una decisione inevitabile.

Anche perché la Juventus da due stagioni a questa parte sta cercando di ringiovanire la rosa cercando alleggerire il monte ingaggi.

Il mercato dei bianconeri

La Juventus potrebbe ritornare ad investire con decisione durante il prossimo calciomercato estivo. La società bianconera infatti starebbe pensando di rinforzare centrocampo e settore avanzato per la prossima stagione. Come mediano piacciono diversi giocatori, su tutti Aurelien Tchouameni. Il giocatore del Monaco è stato anche convocato in nazionale recentemente dal commissario tecnico della Francia Didier Deschamps. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Piace anche Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia. Per il settore avanzato potrebbe arrivare invece Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina valutato circa 70 milioni di euro.