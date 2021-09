Con la vittoria contro la Sampdoria, il Napoli di Luciano Spalletti vola da solo in testa alla classifica di Serie A ed infrange un nuovo record: mai nella storia, infatti, la compagine azzurra aveva vinto le prime cinque partite di campionato.

Tra le note più liete di questo inizio di stagione azzurro c'è Zambo Anguissa, centrocampista classe '95, arrivato quasi in sordina nell'ultima sessione di calciomercato e diventato già un punto di riferimento indispensabile dell'11 titolare di mister Spalletti, che lo ha lanciato anche in Europa League contro il Leicester.

La storia di Anguissa è quella di un ragazzo che ha sempre mostrato sprazzi di talento invidiabili, ma che non ha mai incontrato la piazza giusta per esplodere definitivamente: Marsiglia, Villareal e Fulham, infatti, compaiono suo background personale, prima di approdare alle pendici del Vesuvio dove, complice il mister, sembra esser già diventato un veterano.

Anguissa piaceva al Milan

Eppure, come spesso accade nel mercato, Zambo Anguissa poteva approdare nella Serie A già alle soglie della scorsa stagione calcistica, infatti pare che un tentativo fu fatto dal Milan nell'estate 2020, con un incontro in sede con gli agenti del calciatore finito poi in un nulla di fatto.

Il centrocampista, infatti, era considerato un'alternativa a Bakayoko, che poi approdò proprio al Napoli con Gennaro Gattuso in panchina, prima di ritornare a vestire la maglia dei rossoneri quest'anno.

Zambo Anguissa, inoltre, è costato al Napoli 'solo' 2 milioni di euro (400 mila per il prestito, 1,5 di stipendio con la restante parte coperta dal Fulham) con la possibilità di riscattarlo a 15 milioni, cifra che, se questo è il rendimento medio del centrocampista, potrebbe risultare conveniente.

I tifosi del Napoli, intanto, sono già pazzi del nuovo centrocampista azzurro, e sono moltissimi i commenti entusiasti che quotidianamente invadono le pagine social del calciatore e della società, invitando quest'ultima a garantirsi già il riscatto di Anguissa, nella speranza che possa continuare a sciorinare prestazioni di un livello così alto come quelle messe in mostra, in particolare, contro l'Udinese e contro la Sampdoria.

I numeri di Anguissa

Giusto per 'dare i numeri', contro la Sampdoria Anguissa ha prodotto statistiche davvero di alto rilievo, tra cui: il 96% di passaggi ai compagni completati, 7 duelli vinti su 8, 64 tocchi di palla e il 100% di dribbling e lanci lunghi riusciti.

A sorprendere, vedendo la stazza fisica di Anguissa, è anche e soprattutto l'apporto qualitativo che quest'ultimo ha dato alla squadra, tanto da far riesplodere nuovamente Fabiàn Ruiz, un po' in affanno nelle ultime due stagioni e pienamente ritrovatosi in questi primi sprazzi di stagione.