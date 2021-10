La Fiorentina è una delle sorprese di questa prima porzione di Serie A. Il presidente della società viola, Rocco Commisso, nelle scorse ore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, affrontando tra l'altro anche il discusso e complesso tema della situazione finanziaria della maggior parte dei club, ulteriormente in difficoltà a causa della pandemia e per questo non sempre in attivo.

"La pandemia ha colpito tutti. La Fiorentina non ha mai rischiato il fallimento, quando c’è bisogno di soldi noi li mettiamo ma non tutti lo hanno fatto.

Molte squadre non erano a bilancio e questo non è giusto", ha affermato Rocco Commisso che dunque non risparmia un nuovo attacco ai club, chiedendo ai vertici del campionato italiano (e non solo) di inserire dei controlli che vadano a vagliare in profondità la solidità finanziaria dei club.

"Va bene controllare che tutto sia in regola con il Var, ma allora servono anche controlli finanziari all’interno delle società. Non ci sono state le giuste penalizzazioni a queste squadre, la giustizia è uguale per tutti”, prosegue l'imprenditore italo-americano.

Fiorentina-Napoli, Rocco Commisso avverte: 'Voglio un clima bello'

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato non solo della situazione finanziaria dei club ma anche del prossimo impegno di campionato della Fiorentina, l'ultimo prima della sosta nazionale, contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli ad oggi ha vinto 6 partite su 6 e soltanto ieri in Europa League, contro lo Spartak Mosca, ha vissuto la prima sconfitta stagionale chiudendo il match con il risultato di 2-3 per i russi, che hanno rimontato favoriti dall'espulsione di Mario Rui.

Rocco Commisso si è concentrato principalmente sull'ambiente che desidera trovare, invitando i tifosi della sua squadra a favorire un clima solidale e rispettoso, non risparmiando una frecciatina ai tifosi e alla società dell'Atalanta: "Ai fiorentini chiedo di essere bravi perché per essere rispettati dobbiamo rispettare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voglio un clima bello, anche se si perde. Dobbiamo incoraggiare i ragazzi ma non voglio vedere scene come quelle di Bergamo".

Rocco Commisso fissa l'obiettivo della Fiorentina: 'Stare sulla parte sinistra della classifica'

Le prime uscite stagionali della Fiorentina sono state soddisfacenti e, soprattutto, hanno dato ragione alla scelta della società di affidare la rosa a Vincenzo Italiano, che sin da subito ha inculcato nella testa dei calciatori la sua mentalità e la giusta fame, e i risultati ne sono la piena dimostrazione: 12 punti in sei partite con sole due sconfitte, una contro la Roma di Josè Mourinho alla prima giornata e una contro l'Inter di Simone Inzaghi alla terza, per il resto quattro vittorie e tante certezze acquisite.

Il presidente Rocco Commisso ha parlato, tra l'altro, anche degli obiettivi stagionali della Fiorentina facendo intendere quanto il percorso intrapreso sia graduale e ben chiaro: "Dal primo giorno dico che il nostro obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica, poi vediamo. Se continuiamo così i nostri tifosi saranno molto contenti".