La stagione del Napoli targato Spalletti pare essere iniziata nel migliore dei modi.

L'ultima sessione di calciomercato era sembrata poco esaltante, inoltre il nuovo allenatore aveva diviso un po' gli animi. Poi però sono arrivate tre vittorie consecutive, in particolare contro la Juve, e il primato in classifica assieme a Milan e Roma. Se aggiungiamo, la schiettezza di Spalletti nel post partita di Napoli-Juve, un De Laurentiis nuovamente sorridente e la ciliegina sulla torta Anguissa, ecco che ora in casa partenopea è tornato l'entusiasmo.

Il Napoli si prepara all'Europa League

Neanche il tempo di festeggiare, che già si presenta una nuova incognita: Spalletti come gestirà la squadra in Europa League contro il Leicester? Giocheranno i veterani o effettuerà il turn over come accaduto spesso nelle scorse stagioni?

Il Leicester City attualmente, in Premier League, si ritrova con 6 punti in classifica a 4 punti dalle prime della classe Manchester, Chelsea, Liverpool ed Everton.

Nel Napoli dovrebbero esserci Ospina, Osimhen e Koulibaly che, effettuando il tampone, saranno quindi esentati dai 10 giorni di isolamento previsti dal governo inglese.

In dubbio Insigne, ancora alle prese con l'infortunio rimediato durante Napoli-Juve, eventualmente è pronto Lozano per sostituirlo.

Scalpita Anguissa dopo il debutto in Napoli-Juve con una prestazione quasi perfetta che ha fatto già innamorare tutti i tifosi. Una diga di muscoli, tecnica, intelligenza tattica e rapidità, queste le prime impressioni di tifosi ed addetti ai lavori. Una bella presentazione per il mediano camerunense arrivato dal Fulham in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

Leicester City-Napoli, dove vederla

Leicester City - Napoli si gioca questo giovedì 16 settembre alle 21 (ora italiana) al Leicester City Stadium, sarà visibile in chiaro sul canale TV8 e verrà trasmessa sia su DAZN (con App su smart tv o smartphone, tramite console Xbox One, One S, OneX, Series S, Series X) che su SKY (Sky Sport canale 252 del satellite, Sky Sport Uno canale 201 del satellite, Digitale Terrestre canali 472 e 482).

Il telecronista Sky sarà Federico Zancan, mentre la partita su Dazn sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Le probabili formazioni

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel, Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand, Tielemans, Ndidi, Albrighton, Maddison, Barnes, Vardy. All. Rodgers

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas (Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne (Lozano), Osimhen. All. Spalletti