La terza giornata di Serie A vede in programma alle ore 18 di sabato 11 settembre il big match Napoli-Juventus, che si giocherà allo stadio "Diego Armando Maradona" della città partenopea.

Napoli e Juve attualmente al lavoro senza i nazionali

In questi giorni in cui sono impegnate le varie selezioni nazionali, Napoli e Juventus si stanno preparando a ranghi molto ridotti verso la partita. Saranno poi pochi i giorni a disposizione per i due tecnici, i toscani Spalletti e Allegri, per lavorare a ranghi completi in vista del match di sabato 11 settembre, visto che ad esempio i vari calciatori sudamericani torneranno a disposizione praticamente solo il giorno prima della gara.

Sarà una partita già molto importante per la classifica. Attualmente il Napoli è a 6 punti, mentre la Juventus ne ha ottenuto solo uno. In caso di vittoria dei partenopei, la Juve si ritroverebbe a - 8 punti dagli azzurri e a quel punto sarebbe davvero crisi per la formazione bianconera. In caso contrario di successo, invece, il morale dei giocatori di Allegri tornerebbe alto.

Dove vedere Napoli-Juventus sabato 11 settembre alle ore 18

La sfida tra il Napoli e la Juventus valida per la terza giornata della Serie A Tim, sarà visibile su Dazn. Il fischio d'inizio del match sarà alle ore 18. Ma già partire dalle 17:30 ci saranno i primi collegamenti dallo stadio, con le sensazioni dei protagonisti nell'immediata vigilia.

Il match sarà visibile per gli abbonati Dazn su smart tv compatibili con l’app. In alternativa basterà collegare il televisore a una console Playstation 4 o 5 o Xbox o al TimVision Box. Anche in streaming sarà Dazn a trasmettere l’incontro (visibile su smartphone, tablet, pc e notebook).

La probabili formazioni di Napoli-Juve

Al netto di possibili novità degli ultimi giorni, in particolare Spalletti ha il dubbio legato a Victor Osimhen, relativamente al quale si attende il responso del ricorso presentato dal Napoli per le due giornate di squalifica comminate all'attaccante dopo che alla prima giornata contro il Venezia aveva ricevuto un cartellino rosso diretto.

Ecco come potrebbero scendere in campo le due squadre:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. Allenatore. Spalletti

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala; Morata, Chiesa. Allenatore. Allegri