Nonostante il Calciomercato si sia ufficialmente chiuso da alcuni giorni, non mancano le indiscrezioni e voci su alcune trattative relative in particolare all'Inter e al Milan.

Idea Raspadori per l'Inter a gennaio

L'Inter sarebbe molto interessata alle prestazioni di Giacomo Raspadori. Il calciatore piacerebbe molto ai dirigenti milanesi che lo avrebbero messo nel mirino sin da quando - nei mesi scorsi - le voci di mercato accostavano Lautaro Martinez a club della Premier League e della Liga. Il talento italiano, però, indipendentemente da cosa farà l'argentino potrebbe approdare alla Pinetina in futuro.

Secondo alcune indiscrezioni Giuseppe Marotta valuterebbe di anticipare il colpo per gennaio perché teme che il suo valore possa lievitare. Il calciatore, infatti, dopo la cessione di Caputo alla Sampdoria sarà titolare, assieme al compagno Gianluca Scamacca, nella squadra emiliana di Dionisi.

L'Inter, visti i buoni rapporti con Giovanni Carnevali, potrebbe decidere di inserire anche una contropartita tecnica nell'operazione per abbassare le pretese degli emiliani. Il giovane attaccante classe 2000 che nei mesi scorsi ha espressamente fatto intendere di tifare per i nerazzurri, sarebbe felice di giocare per la formazione di Simone Inzaghi.

Potrebbe, in futuro, prendere il posto di Alexis Sanchez.

Il cileno non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione per i troppi problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Inoltre, l'alto stipendio percepito porterà la dirigenza a puntare su elementi low cost e più giovani.

Milan: Castillejo piace ai russi del Cska Mosca

Il Milan potrebbe a giorni salutare Samu Castillejo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il calciatore, dopo gli interessamenti di Hertha Berlino, Sampdoria, Real Sociedad e Valencia (ormai andati tutti a vuoto) potrebbe fare le valigie per trasferirsi in Russia. Il Cska Mosca avrebbe intensificato i contatti e potrebbe concludere la trattativa nelle prossime ore. Il giocatore ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2023 e avrebbe una valutazione di circa 8 milioni di euro.

Occorre precisare che il calciomercato in Russia chiude il 7 settembre e quindi sino a tale data i club russi possono tesserare nuovi giocatori, anche provenienti dall'estero.

L'arrivo di Junior Messias, peraltro, rappresenta un'aumento di "concorrenza" nel reparto per l'esterno offensivo iberico, che potrebbe veder ridotto ulteriormente il suo minutaggio e quindi valutare la propria partenza da Milano.

Il club rossonero intanto è in apprensione per le condizioni di Olivier Giroud. Il francese è risultato positivo al Coronavirus ed è al momento in isolamento fiduciario anche se in buone condizioni di salute. Difficilmente, però, sarà a disposizione per la ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali. Il Milan spera di recuperarlo per la Champions League.