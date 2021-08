Brutta tegola in casa Napoli in quanto nella giornata di oggi, 24 agosto, è stato reso noto che Victor Osimhen, attaccante nigeriano del club partenopeo, è stato squalificato per due giornate in seguito all'espulsione rimediata durante la gara d'esordio nel campionato di Serie A contro il Venezia.

Due turni di squalifica per il nigeriano, ma il Napoli prepara il ricorso

L'attaccante azzurro quindi sarà costretto a saltare sia la gara di domenica con il Genoa a Marassi, e sia il big match della terza giornata di campionato contro i rivali storici della Juventus.

Inoltre, il giudice sportivo ha inflitto all'attaccante nigeriano una multa di 5mila euro "per aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco".

Nel frattempo il nigeriano si è scusato con la squadra, con lo staff tecnico e col mister Luciano Spalletti. La società non lo multerà.

Il Napoli comunque non ci sta alla sentenza inflitta all'attaccante nigeriano, infatti i legali sono già al lavoro per presentare ricorso al fine di ridurre la squalifica del nigeriano e sono convinti che molto importante possa essere la prova TV, in quanto si sarebbe trattato solo di una manata e non di uno schiaffo. L'obiettivo sarebbe quello di provare almeno a riavere Osimhen per la gara contro la Juventus.

Spalletti prepara la squadra per la trasferta contro il Genoa

Intanto la squadra ha ricominciato oggi gli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso da mister Luciano Spalletti, in vista della trasferta a "Marassi" di domenica alle ore 18:30 contro il Genoa.

Il Napoli si troverà ora a far fronte a un'assenza pesante in attacco, appunto quella di Victor Osimhen, quindi mister Luciano Spalletti già nella giornata di oggi ha provato, nel corso dell'allenamento, in attacco nel ruolo di centravanti sia Lozano che Petagna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per la trasferta di Genova mancherà al Napoli anche il centrocampista polacco Piotr Zielinski, che dovrà rimanere fuori per almeno 15 giorni a causa della contusione rimediata nel match contro il Venezia.

Il prossimo avversario degli azzurri sarà il Genoa, una squadra che viene dall'esordio in campionato perso contro l'Inter per 4-0, e che quindi cerca un riscatto.

Intanto una notizia di calciomercato delle ultime ore riguarda proprio il Genoa, che ha praticamente definito l'arrivo a parametro zero l'ex giocatore del Napoli Nikola Maksimovic, difensore centrale.