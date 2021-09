La Juventus senza i nazionali sta preparando la delicata trasferta contro il Napoli. Massimiliano Allegri dovrebbe giocare con Chiesa, Morata e Rabiot con i sudamericani in panchina pronti ad entrare.

Juventus, contro il Napoli possibile utilizzo di Locatelli dal primo minuto a centrocampo

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, la Juventus si sta organizzando in vista della trasferta contro il Napoli. Massimiliano Allegri dovrà lavorare con pochi giocatori a disposizione, molti infatti, sono in giro per il mondo con le loro rispettive nazionali.

Ci sarà un problema relativo ai sudamericani, visto che rientreranno il giorno prima e dovrebbero sedersi in panchina. In attacco dovrebbe essere il turno di Chiesa con Alvaro Morata, mentre a centrocampo toccherà dal primo minuto a Locatelli, che in nazionale contro la Svizzera è stato uno dei migliori in campo. In difesa con Sczesny in porta, ci sarà spazio a de Ligt con Bonucci, sulle corsie agiranno Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio.

Ecco come potrebbe schierarsi la Juventus dal primo minuto, contro il Napoli al Maradona:

Sczesny, Pellegrini, de Ligt, Bonucci, De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, McKennie, Chiesa, Morata.

I vari sudamericani saranno in panchina pronti ad entrare eventualmente nel secondo tempo come ad esempio Dybala, problemi invece per Bentancur, il centrocampista uruguaiano ha avuto un piccolo infortunio all'anca ma dovrebbe recuperare.

Nessun problema per Cuadrado, Danilo e Alex Sandro regolarmente convocabili.

Napoli-Juventus sarà visibile solo su Dazn sabato 11 settembre alle 18:00

La sfida valida per la terza giornata della Serie A, tra la Juventus e il Napoli, sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn a partire dalle 17:30. Ascolteremo le prime sensazioni dei protagonisti, oltre a scoprire le formazioni ufficiali.

Nel post match verranno riviste le eventuali reti e analizzati tutti gli episodi da moviola, si potrà anche avere la possibilità di votare il migliore in campo.

Inutile dire che questa partita per Massimiliano Allegri è già decisiva, in caso di sconfitta infatti, il Napoli andrebbe a più otto dopo solo tre turni. Se invece dovesse vincere la Juventus il morale tornerebbe alto, dopo avere ottenuto solo un punto in due partite contro Udinese e Empoli.

I protagonisti della sfida potrebbero essere Federico Chiesa da una parte e Lorenzo Insigne dall'altra, da capire se ci sarà Victor Osimenh, l'attaccante spera di avere lo sconto dopo la squalifica di due giornate avuta nella gara con il Venezia.