Due punti nelle prime tre giornate di campionato, è questo il bottino ottenuto dal Crotone di Francesco Modesto in avvio di stagione. Tra condizione fisica della squadra non ancora ottimale e nuovi acquisti in fase di adattamento, il gruppo rossoblù al termine del derby contro la Reggina (1-1) ha dovuto rimandare il suo appuntamento con la prima vittoria. Sul cammino dei calabresi ci sarà ora il Brescia nell'anticipo della quarta giornata, gara che verrà effettuata allo stadio "Mario Rigamonti".

Un Crotone che necessita di crescere

Tra le note positive dell'inizio di stagione c'è senza dubbio il gioco propositivo impresso in poche settimane dal tecnico Francesco Modesto.

L'ex Pro Vercelli è riuscito, nonostante la rifondazione della squadra, a concedere un credo calcistico ben definito. A mancare però sono ancora le vittorie con due pareggi e una sconfitta rimediati nelle prime due giornate e una vittoria ai calci di rigore ottenuta in Coppa Italia contro il Brescia. Proprio le Rondinelle di Pippo Inzaghi rappresenteranno il nuovo banco di prova nel turno della quarta giornata. Una gara contro una delle attuali capitaliste, un match difficile ma che potrà dare prime risposte al Crotone.

Molina, cento presenze in rossoblù

Al termine della fase di riscaldamento la dirigenza del Crotone ha voluto celebrare un traguardo importante, quello delle cento presenze raccimolate dal centrocampista Salvatore Molina nelle sue cinque stagioni in rossoblù.

Per lui una targa celebrativa consegnata direttamente dal presidente Gianni Vrenna. Un record raggiunto già nella gara contro il Como e festeggiato dalla società nel pregara dell'Ezio Scida contro la Reggina. In rossoblù per Salvatore Molina ben 17 assist e 5 reti nei campionati svolti da protagonista tra Serie A e cadetteria.

Crotone, Rivière ancora fuori rosa

Nonostante la conferma in rossa e la mancata cessione nella sessione estiva di Calciomercato non sembrano giungere novità su Emmanuel Rivière. L'attaccante del Martinica, assente dal finale di stagione, ha saltato la preparazione estiva e non risulta presente in città. Nessuna notizia in merito al suo status è stata comunicata con il calciatore che a tutti gli effetti continua ad essere un fuori rosa.

Insieme a lui anche il centrocampista Luis Rojas, che prosegue gli allenamenti ma che non è parte del gruppo squadra degli squali. La speranza dei tifosi rimane quella di poterli rivedere in campo anche se le scelte effettuate dalla società sembrano lasciare pochi margini di manovra con una cessione che potrebbe concretizzarsi nella finestra di contrattazioni di gennaio.