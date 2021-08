Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2021 il Milan ha chiuso l'ennesimo colpo in entrata in questa sessione di Calciomercato estivo, ovvero l'arrivo di Junior Messias dal Crotone.

Arriva dunque un altro trequartista per rinforzare ulteriormente la rosa già competitiva del Milan, inoltre in questo modo la società ha regalato a Stefano Pioli una nuova alternativa in attacco.

Junior Messias arriva al Milan: i numeri della trattativa

Già da qualche giorno si parlava dell'interessamento del Milan per Junior Messias e nella notte è stato trovato l'accordo tra la società rossonera e il Crotone.

Il giocatore vestirà la maglia del Milan attraverso un prestito oneroso di due milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai cinque e i sei milioni di euro.

Il giocatore in queste ore effettuerà le visite mediche col club rossonero, poi dovrebbe firmare il contratto.

Dalla Serie D fino alla Champions League, la favola di Junior Messias

Quella di Messias è una delle belle storie che solo lo sport e il calcio sanno regalare. Nel 2013 il brasiliano era lavorava come magazziniere in un'azienda lombarda, e alternava il lavoro al calcio, in particolare Messias era la stella dei campionati Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti).

Fu notato per la prima volta da Ezio Rossi che lo portò in Eccellenza al Casale, dove firmò il suo primo contratto di 1500 euro al mese.

Per la prima volta il giovane brasiliano poteva pensare solo al calcio. Da quel momento in avanti l'attaccante continuò a crescere mentalmente e tecnicamente.

Successivamente si trasferì al Chieri e poi al Gozzano. Nel 2019 venne acquistato dal Crotone e all'età di 28 anni esordì in Serie B. Con la squadra calabrese ottenne anche la promozione in Serie A, campionato nel quale stupisce tutti.

In totale con la maglia del Crotone ha collezionato 75 presenze e 15 goal.

Identikit del giocatore: Junior Messias

Messias quindi arriva a Milano all'età di 30 anni e potrà giocare la Champions League. L'anno scorso ha realizzato in Serie A con la maglia del Crotone nove reti che però non hanno salvato il club calabrese dalla retrocessione.

Può ricoprire vari ruoli e può giocare sia a destra che in mezzo, anche se con il Crotone è stato mezzala, esterno a tutta fascia e seconda punta. Dotato di un ottimo dribbling, una buona resistenza e una grande intelligenza tattica, Messias è bravissimo nel saltare l'uomo e abile nel tiro dalla distanza con il mancino

Curiosità: nello scorso campionato di Serie A Messias è stato il secondo giocatore con più dribbling riusciti dopo Rodrigo De Paul.