Ultime ore calde in sede di mercato con il Crotone che anima, nonostante la retrocessione, le contrattazioni di alcuni club di Serie A. Protagonista l'attaccante Junior Messias, calciatore in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 ma destinato a partire dalla Calabria per permettere agli squali di potere fare cassa. Nelle ultime ore si sarebbe alzato il pressing di una formazione in particolare, il Milan. Il club rossonero avrebbe individuato nel talento brasiliano un profilo utile alla causa, potendo contare sui buoni rapporti con il club rossoblù.

Crotone e Milan: trattativa per Messias

Dopo settimane di trattative con il Torino il futuro di Junior Messias potrebbe essere al Milan. Il calciatore dopo due stagioni potrebbe separare la sua strada con quella degli squali andando a fare il suo ritorno in Serie A. Dopo alcune voci nelle ultime ore il club rossonero avrebbe deciso di accelerare la trattativa passando da un sondaggio esplorativo ad una manifestazione di interesse, come riportato da Alfredo Pedullà. Il Crotone che nei giorni scorsi avrebbe richiesto 12 milioni per il suo attaccante potrebbe ora rivedere al ribasso le pretese accontentandosi di una cifra compresa tra i 7 e i 10 milioni di euro senza inserire contropartite tecniche nell'operazione.

Messias riparte dalla Serie A

Dopo un'annata, la prima in massima serie, conclusa con 9 reti siglate e diversi assist vincenti per Junior Messias la volontà sarebbe quella di conservare la categoria anche se con una maglia diversa da quella dei calabresi. Diverse le squadre su di lui, dal Torino al Napoli, passando per Fiorentina, Sassuolo e Milan.

Anche in cadetteria non mancherebbe l'interessamento da parte del Monza. A poche ore dalla conclusione delle trattative la corsa potrebbe pero ristringersi a due squadre, il Torino che conterebbe di potere concludere a breve l'operazione e il Milan che vorrebbe superare la concorrenza sulla linea del traguardo potendo far pesare il fascino della casacca rossonera.

Le altre operazioni dei rossoblù

Sfumata la pista Andrea Favilli dal Genoa, il Crotone sarà chiamato ad individuare un nuovo profilo per rinforzare l'attacco. Ormai esigue le speranze di potere portare a Crotone l'attacante Martin Satriano dall'Inter, con la suggestione Diego Falcinelli dal Bologna sempre sullo sfondo. Con la possibile cessione di Giuseppe Borello con destinazione Pescara e quella di Emmanuel Riviere che interesserebbe al Cosenza, il Crotone potrebbe raddoppiare gli acquisti portando a segno non uno ma due acquisti. Una prima punta con caratteristiche differenti da quelle già presenti in rosa e un esterno offensivo dai piedi buoni rappresenterebbero gli ultimi botti di questa finestra di contrattazioni.