Milan - Lazio è il primo big match stagionale per entrambe le squadre. La cartina tornasole che indicherà a che punto si trovano Milan e Lazio dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Entrambe attualmente a punteggio pieno. Per questo San Siro si veste da grande evento e sarà tutto esaurito nei limiti previsti dalle normative in contrasto con la pandemia. Ci saranno 37 mila spettatori a tifare e sostenere i propri beniamini. Il Milan ha vinto all'esordio contro la Sampdoria mentre la Lazio vinceva ad Empoli. Alla seconda giornata il Milan ha dato spettacolo contro il Cagliari e la Lazio ha distrutto lo Spezia.

Una solo riuscirà a raggiungere il Napoli in vetta.In caso di pareggio invece entrambe resteranno a 2 punti di distanza. C'è ottimismo in casa Milan dove Pioli ritrova il suo Totem Ibrahimovic, ma dovrà fare a meno di bomber Giroud che per colpa del covid è tornato a disposizione solamente venerdì. Lo svedese entrerà a partita in corso. Infortunatosi con la nazionale bosniaca Krunic sarà assente così come il terzo portiere Plizzari. Ancora fuori condizione Messias che non sarà del gruppo. Prima convocazione invece per Pellegri e Bakayoko. Entrambi potrebbero avere l'opportunità di assaggiare il terreno di San Siro a gara in corso. Prima gara con la fascia da capitano per Romagnoli che inizierà dal primo minuto al fianco di Tomori.

L'attacco sarà guidato da Rebic e sulla trequarti Florenzi giocherà a destra. Confermati gli altri titolari con Kessiè che si riprende le redini del centrocampo.

It’s almost matchday, let’s whet our appetites with some of #MilanLazio’s key stats 📊



Torniamo in campo contro la Lazio: avviciniamoci al calcio d'inizio tra statistiche, curiosità e precedenti 📊



Brought to you by @BitMEX#SempreMilan pic.twitter.com/AiOH3wwB7w — AC Milan (@acmilan) September 11, 2021

Per Sarri, che non ha tenuto la conferenza stampa pre partita, c'è da scegliere chi schierare sulla destra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marusic il più accreditato rispetto al titolare del ruolo Lazzari che è reduce dall'infortunio. Il resto della difesa non dovrebbe avere sorprese e sarà composta da Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj. Immobile guiderà l'attacco biancoazzurro con Pedro e Felipe Anderson al suo fianco. Zaccagni potrebbe esordire con la sua nuova maglia a partita in corso.

Il neo acquisto laziale, in conferenza stampa di presentazione, ha definito la Lazio come una 'grandissima opportunità'. L'arbitro della sfida sarà il signor Daniele Chiffi della sezione CAN di Padova.

Una curiosità: ieri s'è giocata Milan - Lazio women. Nello stesso weekend si affrontano le due squadre, le donne rossonere guidate da Morace hanno spazzato la squadra della capitale per 8 - 1.

The eight wonders of #LazioMilan: relive the Rossonere's matchday 3 goal parade ⏪🤩



Otto gol delle rossonere e tanto spettacolo: riviviamo la vittoria esterna sulla Lazio ⏪🤩#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/rEX5vlrwmG — AC Milan (@acmilan) September 11, 2021

Milan: i convocati di Pioli per la partita contro la Lazio

Portieri: Jungdal, Maignan, Tatarusanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic.

The squad for #MilanLazio ⚔️



I convocati per la sfida contro la Lazio ⚔️ #SempreMilan

Brought to you by @oppo — AC Milan (@acmilan) September 12, 2021

Milan - Lazio: le quote e il pronostico secondo i bookmakers

Partono favoriti i rossoneri la cui vittoria viene data a 2.30.

La vittoria degli ospiti invece è a 3,15 e il pareggio a 3,45. Quote che si distanziano di poco e che manifestano l'incertezza del risultato finale. Milan contro Lazio negli ultimi anni è stata spesso una partita da 'tripla'. Le società di scommesse si aspettano che la partita finisca con entrambe le squadre a segno (quota GOL a 1,50). La quota che prevede una sola squadra a segno o che la partita finisca a reti bianche (NOGOL) è a 2,40. La probabilità di OVER più interessante è quella che prevede almeno 2,5 gol che viene pagata 1,65. A conferma della quota over 2,5 arriva la più bassa quota del risultato esatto ovvero 2-1 che viene pagata 9,75. Con Ibrahimovic e Immobile è sfida tra bomber veri.

Lo svedese guida la lista dei giocatori con la quota più bassa tra i marcatori a solo 2,50 mentre Immobile a 2,75 cerca il riscatto dopo le delusioni con la nazionale.