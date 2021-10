Il Calciomercato estivo della prossima stagione potrebbe regalare clamorose trattative di mercato. Ci sono infatti diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbero quindi trasferirsi a parametro zero. Fra questi, spiccano il centrocampista Paul Pogba e la punta Kylian Mbappé, per i quali si parla di un interesse concreto del Real Madrid. Alcuni giocatori, invece, potrebbero rescindere il contratto perché non considerati parti integranti dei progetti sportivi delle rispettive società. E' il caso di Samuel Umtiti, difensore classe 1993 in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2023.

Il francese è una sesta scelta del tecnico Ronald Koeman e, di conseguenza, il Barcellona lo cederebbe volentieri. Secondo la stampa spagnola, però, i catalani sarebbero pronti anche a rescindere il suo contratto, bisognerà troverà però un'intesa sull'indennizzo per il giocatore. Ci sarebbe l'interesse concreto di Milan e Juventus, che andrebbero ad ingaggiare un difensore di qualità a parametro zero.

Possibile offerta di Milan e Juventus per Umtiti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, Samuel Umtiti potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona. Milan e Juventus starebbero valutando il suo eventuale ingaggio. D'altronde, il francese è mancino e potrebbe risultare utile ad entrambe le società.

I rossoneri, ad esempio, starebbero cercando l'alternativa a Romagnoli, in scadenza di contratto a giugno 2022. La Juventus, invece, valuta un giocatore che possa alla lunga sostituire Giorgio Chiellini, che nel 2023 dovrebbe lasciare il calcio giocato. Non è da scartare la possibilità che Umtiti si trasferisca al Milan e Romagnoli alla Juventus.

L'agente del difensore italiano, Mino Raiola, in una recente intervista, ha infatti dichiarato che il suo assistito potrebbe approdare nella società bianconera la prossima stagione e giocare con De Ligt. Sull'olandese, però, ha aggiunto che ci si sono tante società interessate al suo acquisto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Sarà però importante anche alleggerirla e magari cedere quei giocatori che non fanno parte del progetto sportivo bianconero. Fra questi spicca Aaron Ramsey, che anche in questo inizio di stagione ha avuto degli infortuni muscolari e potrebbe trasferirsi in una società inglese, così come Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Ci sarebbe l'interesse concreto dell'Everton per il gallese, West Ham e Tottenham, invece, potrebbero presentare un'offerta rispettivamente per il centrocampista americano e lo svedese.

Se dovessero concretizzarsi queste partenze, la Juventus potrebbe ipotizzare di acquistare Aurelien Tchouameni, Lorenzo Lucca e Dusan Vlahovic.