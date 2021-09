La Juventus ritrova organizzazione nel match più difficile di questo inizio di stagione. La vittoria contro il Chelsea infatti è molto importante non solo per l'autostima dei giocatori, ma anche ai fini della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Grande prestazione di squadra con alcune individualità che si sono messe in evidenza. Su tutti il difensore de Ligt, il centrocampista Locatelli e la punta Chiesa. Sorprendono invece alcuni risultati di Champions League in questa seconda giornata dei gironi. Il Real Madrid è stato sconfitto per 2 a 1 in Spagna dallo Sheriff, il Barcellona invece 3 a 0 in terra portoghese contro il Benfica.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato tale sconfitta potrebbe portare all'esonero di Ronald Koeman, probabilmente dopo il match di campionato contro l'Atletico Madrid previsto sabato 2 ottobre alle ore 21:00. Se così sarà alcuni giocatori catalani potrebbero lasciare la Spagna a gennaio. Fra questi ci sarebbe anche Memphis Depay, punta ex Lione arrivato a parametro zero in estate al Barcellona. Acquisto voluto proprio dal tecnico olandese, ma che non sta incidendo come ci si aspettava. Su Depay ci sarebbe l'interesse di Inter e Juventus.

La punta Depay potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio

Un addio che potrebbe concretizzarsi soprattutto in caso di esonero di Ronald Koeman. attualmente una possibilità concreta. Il tecnico olandese avrebbe una fiducia momentanea che potrebbe durare fino alla sfida di campionato contro l'Atletico Madrid. Sembra scontato il suo esonero in caso di sconfitta contro i giocatori di Simeone.

Con l'eventuale addio di Koeman tanti giocatori potrebbero lasciare la società catalana. Fra questi anche Memphis Depay, valutato circa 30 milioni di euro. La punta olandese guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, un ingaggio sostenibile sia da Inter che da Juventus.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio.

La società bianconera infatti starebbe valutando l'acquisto di un mediano di qualità senza spendere molto di cartellino. Il giocatore ideale sembra essere Axel Witsel, mediano del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022. Si valuta anche un investimento per il settore avanzato. La punta Memphis Depay è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera. Piace Gianluca Scamacca del Sassuolo, attualmente riserva nella società emiliana. Potrebbe infatti trasferirsi alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.