In questi giorni si sono disputate le semifinali di Nations League in Italia. Nel primo match, giocato a San Siro mercoledì 6 ottobre, l'Italia ha sfidato la Spagna perdendo 2 a 1. La seconda semifinale fra Francia e Belgio si è disputata all'Allianz Stadium di Torino, con i Campioni del Mondo che hanno rimontato fino a vincere 3 a 2. Giorni emozionanti, questi, soprattutto per Paul Pogba, il centrocampista del Manchester United è cresciuto a Torino, giocandoci dal 2012 al 2016. Anni molto importanti per il francese, sia dal punto di vista professionale che umano.

La città piemontese e la Juventus non gli sono indifferenti, a dimostrarlo un video pubblicato da Paul Pogba in cui ha scritto "Torino", aggiungendoci una emojii con gli occhi a cuore. La stories pubblicata su Instagram ha alimentato molto clamore mediatico, con tanti sostenitori bianconeri che non hanno nascosto la speranza di rivedere il centrocampista francese alla Juventus. E' stato lo stesso Mino Raiola, agente sportivo del centrocampista, a dichiarare a metà settembre che Pogba è rimasto molto legato alla società bianconera e che un suo eventuale ritorno dipende soprattutto dalla Juventus.

Il centrocampista Paul Pogba, in questi giorni, ha pubblicato una storia su Instagram al suo arrivo a Torino per il match di Nations League tra Francia e Belgio.

Il centrocampista francese ha postato un suo video con la scritta Torino e con l'emojii occhi a cuore. Un segnale evidente del suo legame speciale con la città piemontese e con la Juventus, dove è cresciuto come uomo e giocatore. Pogba infatti era arrivato a parametro a Torino nel 2012, disputando quattro stagioni e sfiorando la vittoria della Champions League nella stagione 2014-2015. Nel 2016 si trasferì al Manchester United per circa 120 milioni di euro.

Attualmente è in scadenza a giugno 2022 con la società inglese e potrebbe non prolungare il suo contratto. Si parla di un interesse concreto di Paris Saint Germain e Real Madrid. Difficile il trasferimento alla Juventus. Il francese, infatti, vorrebbe guadagnare circa 20 milioni di euro a stagione, una somma difficilmente sostenibile dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando soprattutto all'acquisto di giocatori giovani e di qualità per la prossima stagione. Si valuta, infatti, Aurelien Tchouameni del Monaco per il centrocampo. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, i preferiti sembrano essere la punta del Pisa Lorenzo Lucca e quella della Fiorentina Dusan Vlahovic.