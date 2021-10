La Juventus in questi giorni di pausa per le nazionali sta programmando per la prossima stagione. La società bianconera è al lavoro sul mercato per valutare le cessioni e gli eventuali rinforzi che potrebbero incrementare il livello qualitativo della rosa. Ci sono però da risolvere anche le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Fra questi spiccano Federico Bernardeschi, Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Per gli italiani si aspetterà probabilmente inizio 2022 per valutare un eventuale prolungamento contrattuale, sembrano invece in definizione quelli del colombiano e dell'argentino.

La società bianconera dovrà inoltre decidere se riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Lo spagnolo è ritornato nell'estate 2020 alla Juventus in prestito da 10 milioni di euro più diritto di riscatto a giugno 2021 a 45 milioni di euro. La Juventus però ha potuto rinnovare il prestito pagando altri 10 milioni di euro alla società spagnola e posticipando l'eventuale riscatto a giugno 2022 per 35 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe incerto l'acquisto a titolo definitivo della punta spagnola da parte della società bianconera.

La Juve potrebbe non riscattare il cartellino di Morata

La Juventus non avrebbe ancora deciso se riscattare il cartellino di Alvaro Morata.

Secondo i giornali sportivi spagnoli infatti la società bianconera non vorrebbe spendere i 35 milioni di euro necessari all'acquisto a titolo definitivo della punta. Per questo i bianconeri starebbe pensando di chiedere uno sconto importante all'Atletico Madrid, che però ha bisogno di monetizzare considerando i tanti acquisti importanti effettuati nelle ultime stagioni.

Se non dovesse arrivare lo sconto la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Alvaro Morata, andando quindi ad acquistare due punte la prossima stagione. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La società toscana ha ufficializzato la volontà del giocatore di non accettare l'offerta di prolungamento contrattuale presentata e per questo potrebbe trasferirsi a gennaio o eventualmente a fine stagione.

Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche di Atletico Madrid e Manchester City.

La Juventus potrebbe acquistare Lorenzo Lucca

L'altro giocatore che potrebbe arrivare alla Juventus è Lorenzo Lucca, protagonista in questo inizio di stagione in Serie B con il Pisa. Il nazionale under 21 italiano ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Sarebbe seguito anche dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Giocatore forte fisicamente, è molto bravo anche dal punto di vista tecnico come dimostrato in questo inizio di stagione.