Sabato 23 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Bologna-Milan, gara valida per il 9° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel corso dell'ottava giornata, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Udinese di Gotti, dove alla rete di Barrow per gli emiliani ha risposto Beto per i bianconeri riportando in parità il punteggio. Il Diavolo, invece, ha vinto in rimonta nel rocambolesco 3-2 giocato a San Siro contro il Verona di Tudor: gli ospiti sono andati in vantaggio con Caprari e Barak (rigore) nella prima frazione, per poi vedersi rimontare nella ripresa dai rossoneri Giroud e Kessie oltre all'autogol di Gunter.

Statistiche: Bologna a secco di punti durante gli ultimi cinque incontri col Milan in Serie A.

Bologna, Skorupski tra i pali

Siniša Mihajlović e il suo Bologna militano in ottava posizione di classifica, grazie ai dodici punti conquistati sinora. Per tentare di insediare i rossoneri, il tecnico potrebbe schierare il 3-4-2-1, con Skorupski come estremo difensore. Terzetto che potrebbe essere formato da Binks, Theate e Medel.

Cerniera di centrocampo che, invece, avrà buone possibilità di essere composta da Svanberg e Dominguez a far da filtro in mezzo al reparto, con Hickey che occuperà la fascia sinistra e De Silvestri si posizionerà a destra.

La trequarti campo, infine, avrà Barrow e Soriano come probabili titolari della gara, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Arnautovic.

Milan, probabile panchina per Ibra

Mister Pioli e il suo Milan fanno parte delle uniche due squadre (Napoli compreso) che non hanno ancora subito una sconfitta nel massimo campionato italiano. Per catapultarsi verso un ulteriore risultato positivo, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Tatarusanu a difesa dei pali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La retroguardia dovrebbe essere composta, almeno inizialmente, dalla coppia Tomori-Romagnoli al centro, con Ballo-Tourè e Calabria che vestiranno i panni dei terzini del match. Le condizioni fisiche di Theo Hernandez saranno da valutare e se il calciatore francese dovesse recuperare in tempo potrebbe prendere il posto di Ballo-Tourè nell'11 titolare.

Tonali e Kessie saranno, c'è da scommetterci, i titolari della linea mediana rossonera.

Saelemaekers, Krunic e Leao, in ultimo, dovrebbero occupare la trequarti campo, mentre Giroud sarà il probabile punto di riferimento in attacco. Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan:

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Theate, Medel, Binks, Hickey, Svanberg, Dominguez, De Silvestri, Barrow, Soriano, Arnautovic. Allenatore: Mihajlović.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré (Hernandez), Tonali, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud. Allenatore Pioli.