Allo stadio Meazza di Milano, domenica 24 ottobre, alle ore 20:45, si gioca il big match che chiuderà la nona giornata di Serie A tra Inter e Juventus.

Due squadre che sono in piena lotta per i vertici della classifica, con i bianconeri che stanno scalando posizioni dopo un inizio molto complicato. Si affrontano rispettivamente la terza e la quinta in classifica, separate da tre punti. Nell'ultimo precedente, giocato a Torino a maggio, successo bianconero per 3-2.

Le ultime su Inter-Juventus

L'Inter arriva a questa sfida dopo un momento delicato e, probabilmente, già di fronte a un dentro o fuori.

In caso di vittoria, infatti, i nerazzurri si rilancerebbero nella lotta scudetto, provando ad approfittare dell'altro big match in programma, Roma-Napoli. In caso di sconfitta, invece, l'obiettivo sarà quello di puntare ad arrivare tra le prime quattro per centrare un piazzamento in Champions League, anche se la stagione è ancora molto lunga.

In classifica, d'altronde, la squadra di Simone Inzaghi è terza con 17 punti, ma già a -7 dal Napoli capolista e a meno cinque dal Milan secondo. Nell'ultimo turno è arrivata la brutta sconfitta per 3-1 in casa della Lazio, pur avendo avuto il pallino del gioco per oltre un'ora.

La Juventus è in netta ripresa dopo un inizio molto difficile. I bianconeri stanno scalando posizioni in classifica e vogliono provare a tornare in corsa per il titolo.

I bianconeri, infatti, sono quinti in classifica con 14 punti, a -10 dal Napoli capolista, meno tre dai prossimi avversari e a meno uno dalla Roma quarta. La squadra di Massimiliano Allegri viene da quattro vittorie consecutive in campionato. Nell'ultimo turno è arrivato il successo di misura per 1-0 in casa della Roma, con gol vittoria messo a segno da Kean, in una gara decisa anche dal rigore sbagliato da Veretout.

Probabili formazioni Inter-Juventus

Solito 3-5-2 per il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. Il tandem d'attacco sarà formato da Lautaro Martinez e Dzeko, ma occhio anche alla sorpresa Sanchez dall'inizio. In mezzo al campo c'è il dubbio Calhanoglu, rimasto fuori dai convocati per la gara contro lo Sheriff, ma il turco dovrebbe recuperare, altrimenti spazio a Vecino.

Al suo fianco confermati Barella e Brozovic, mentre gli esterni dovrebbero essere Darmian e Perisic.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si affida ad un classico 4-4-2. La coppia d'attacco sarà formata da Morata, in vantaggio su Kean, e Chiesa. Gli esterni di centrocampo saranno Bernardeschi e Cuadrado, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci sempre Locatelli e Bentancur.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Vecino), Perisic; Lautaro, Dzeko.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa.