Dopo la pausa per le nazionali ritorna il tanto atteso campionato. L'ottava giornata ci regala partite molto importanti, ad iniziare da sabato 16 ottobre. Alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter, in un match particolare soprattutto per il nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. L'allenatore piacentino è stato un riferimento dei laziali da giocatori e per tanti anni anche come tecnico. Domenica 17 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium la Juventus giocherà contro la Roma. Fra i giocatori che hanno scritto la storia di entrambi le società spicca sicuramente Zibì Boniek.

L'ex punta infatti vinse diverse competizioni con la Juventus, fra cui la Champions League nella stagione 1984-1985. Boniek giocò gli ultimi anni della sua carriera da giocatore professionista nella Roma diventandone un tifoso.

Negli ultimi anni Zibì Boniek non ha risparmiato critiche alla Juventus e ad Agnelli, anche in riferimento al processo Calciopoli. Parole che hanno portato alla rimozione della stella di Boniek dall'Allianz Stadium. Come è noto infatti la Juventus con il nuovo stadio di proprietà inaugurato nel 2011 ha inserito i nomi dei giocatori che hanno scritto la storia bianconera. Di recente Boniek ha voluto lanciare un'ulteriore frecciatina ad Agnelli sottolineando di aver sbagliato a togliere la sua stella dallo Stadium.

L'ex giocatore Boniek ha parlato di Agnelli

"La rimozione della mia stella dallo Stadium è stata decisa da Agnelli per venire incontro a quella parte dei tifosi che gli creava problemi". Queste le dichiarazioni di Boniek in riferimento al fatto che alcuni sostenitori bianconeri non hanno accettato la scelta dell'ex giocatore di professarsi tifoso romanista.

Ha poi aggiunto di non aver offeso nessuno e che l'unica dichiarazione che fece in passato è che la Juventus non aveva bisogno di dirigenti che l'aiutassero a vincere le partite fuori dal campo. Evidente il riferimento di Boniek a Calciopoli e alla condanna subita dai bianconeri nel 2006, retrocessa in Serie B con la revoca dello scudetto 2005-2006 e la non assegnazione di quello 2004-2005.

Boniek ha poi aggiunto: "Arriverà un giorno in cui Andrea Agnelli capirà che ha commesso un errore nel togliere la mia stella dall'Allianz Stadium".

La Juventus potrebbe schierare nel secondo tempo Dybala contro la Roma

La Juventus per il match contro la Roma dovrebbe recuperare Paulo Dybala. L'argentino si è allenato a parte anche giovedì insieme ad Alvaro Morata ma dovrebbe essere almeno convocato per la partita di domenica. Non è da scartare la possibilità che vada in panchina anche lo spagnolo, che sembra aver recuperato dall'infortunio muscolare subito contro la Sampdoria. Considerando però i tanti impegni della Juventus nelle prossime settimane, Allegri potrebbe affidarsi nel settore avanzato a Bernardeschi e Chiesa come già successo nel match di Champions League contro il Chelsea.