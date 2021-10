La Juventus in questo inizio stagione sta avendo difficoltà nel gioco e nei risultati. Nelle ultime quattro partite però sono arrivate quattro vittorie che oltre ad aver dato serenità e consapevolezza alla società bianconera, hanno permesso ai bianconeri di avvicinarsi ai primi posti della classifica. Il lavoro di Massimiliano Allegri si sta quindi concretizzando, con una Juventus molto più ordinata e brava a valorizzare le individualità. Dopo un inizio difficile anche de Ligt sta dimostrando tutte le sue qualità. L'olandese oramai è un titolare inamovibile della difesa bianconera, con Allegri che lo schiera con Bonucci ma anche con Chiellini.

A parlare del difensore è stato in una recente intervista l'ex portiere della Juventus e attuale dirigente dell'Ajax Edwin Van der Sar. L'ex portiere ha dichiarato che de Ligt è molto professionale e lo ha già dimostrato nei suoi anni all'Ajax.

Van der Sar su de Ligt e i miglioramenti che sta avendo alla Juventus

"Nella Juventus ha due maestri come Chiellini e Bonucci, ma sta comunque giocando tanto. Il valore di de Ligt non si discute". Queste le dichiarazioni di Van der Sar in riferimento al difensore della Juventus de Ligt, che dopo un inizio difficile in questa stagione sta dimostrando tutte le sue qualità. Merito dell'equilibrio raggiunto da parte dei bianconeri ma anche dell'attenzione di Allegri alla fase difensiva.

L'ex portiere ha voluto sottolineare la professionalità del difensore olandese, sottolineando come sia un giocatore che ami le sfide. Ha poi aggiunto: "Vi assicuro che ai tempi in cui giocava all’Ajax come spirito mi ha sempre ricordato Cristiano Ronaldo". Parole importanti che confermano la maturità del difensore olandese, che può crescere ancora molto avendo solamente 22 anni.

Van der Sar ha parlato anche di un altro talento dell'Ajax che potrebbe trasferirsi alla Juventus, il centrocampista Ryan Gravenberch.

L'ex portiere ha parlato anche di Gravenberch

Altro giocatore che sta dimostrando di avere qualità interessanti all'Ajax è il centrocampista Ryan Gravenberch. Il 19enne ricorda come fisicità ma anche come tecnica Paul Pogba.

Van der Sar ha sottolineato che non bisogna fare paragoni pesanti perché il centrocampista ha bisogno di crescere essendo ancora giovane. A tal riguardo ha aggiunto: "È forte, fisico, tecnico e alto: diciamo che qualche somiglianza c’è, ma non mettiamo troppa responsabilità sul giocatore". Gravenberch in questa stagione sta giocando molto nell'Ajax dando un contributo importante ai risultati ottenuti sin qui dalla squadra olandese. In campionato ha giocato otto partite segnando un gol a cui bisogna aggiungere due partite ed un assist in Champions League ed una presenza nella Johan Cruijff Schaal.