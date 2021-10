La Juventus sta già lavorando sul mercato per la prossima stagione. La società bianconera infatti potrebbe effettuare delle cessioni per agevolare gli investimenti necessari per fare un ulteriore salto di qualità. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Tutte cessioni che potrebbero garantire circa 80 milioni di euro, una somma che sarebbe ideale per acquistare il centrocampista desiderato da Allegri e il sostituto di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda la mediana il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e oramai parte integrante della nazionale francese di Deschamps.

Per il settore avanzato invece si starebbe valutando l'acquisto della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, valutato circa 75 milioni di euro ed in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023. Il 21enne però piace a diverse società, fra cui anche all'Atletico Madrid e al Tottenham. Indiscrezione di mercato recente infatti parla di una possibile offerta della società inglese per Vlahovic in caso di cessione di Harry Kane.

Se parte Kane il Tottenham potrebbe acquistare Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la punta Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham nei prossimi mesi. La punta inglese è stata vicina alla cessione durante il recente Calciomercato estivo, con i londinesi che però hanno rifiutato un'offerta importante del Manchester City.

Alla fine Kane è rimasto al Tottenham ma non è da scartare la possibilità che lasci la società nei prossimi mesi per circa 150 milioni di euro. Una somma importante che sarebbe utilizzata per circa la metà per Dusan Vlahovic, che piace al direttore generale Fabio Paratici. L'ex direttore sportivo bianconero potrebbe quindi sfidare sul mercato la sua ex società avendo evidentemente molta disponibilità economica in caso di partenza di Harry Kane.

La società bianconera però potrebbe convincere la Fiorentina offrendo una somma cash da circa 35 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Dejan Kulusevski, valutato circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di Tchouameni e Vlahovic come possibili rinforzi della Juventus dei prossimi mesi.

La società bianconera però potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero. Ci sono infatti diversi giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022. Fra questi spicca Paul Pogba, che difficilmente prolungherà il contratto con il Manchester United. Il francese però ha un ingaggio pesante, guadagna infatti circa 16 milioni di euro. Dovrebbe quindi diminuire le sue pretese economiche per accettare un'eventuale offerta della società bianconera.