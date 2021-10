Prosegue la marcia di avvicinamento del Crotone alla sfida della nona giornata di campionato che vedrà i rossoblù fare visita nella giornata di venerdì 22 ottobre all'Alessandria, partita in programma alle ore 20:30. Gli squali, che hanno ottenuto la prima vittoria stagionale in casa contro il Pisa (2-1), cercheranno di ottenere il terzo risultato utile consecutivo. Parallelamente, dopo l'addio di Emmanuel Rivière, il Crotone potrebbe valutare l'arrivo di un rinforzo attingendo al mercato degli svincolati con il nome di Diego Perotti che potrebbe fare caso alla causa dei calabresi.

Crotone e Perotti, le ultime

Così come avvenuto nella stagione di Serie B 2015-2016 con il Crotone di Ivan Juric che a fine stagione approdò per la prima volta in Serie A, anche in questo torneo i rossoblù potrebbero decidere di anticipare i tempi e portare a segno un acquisto tra gli svincolati. Se in quel campionato ad arrivare fu Raffaele Palladino, in questa stagione il tutto potrebbe ripetersi con la firma di Diego Perotti. Il calciatore ex Roma sarebbe alla ricerca di una squadra per proseguire la sua carriera. All'età di 33 anni potrebbe essere quella di Crotone una meta gradita. Un altro club che potrebbe essere interessato a lui potrebbe essere la Reggina.

Crotone, un nome per il centrocampo

Seguendo la linea giovane, il Crotone starebbe monitorando per gennaio il giovane centrocampista, classe 2003, Cesare Casadei, calciatore in forza al settore Primavera dell'Inter. Il giovane, che in questa stagione ha firmato il suo primo contratto da professionista, sarebbe stato attenzionato, oltre che dai rossoblù, anche dal Parma.

Così come in estate per Samuele Mulattieri, un altro elemento dei nerazzurri potrebbe fare il suo arrivo in Calabria per maturare esperienza e avere una chance in una società "amica". Il Crotone continuerebbe comunque a seguire anche l'attaccante Martin Satriano, punta già trattata in estate senza successo.

Sfida salvezza al Moccagatta

Nonostante la dichiarata volontà in estate di dare vita a un campionato da protagonista, il Crotone di Francesco Modesto si ritrova a dovere lottare per la salvezza. Una gara importante nel cammino dei calabresi sarà quella dello stadio Moccagatta contro l'Alessandria. A sfidarsi una compagine neopromossa come quella dei Grigi e una retrocessa dalla Serie A. Uno snodo importante per il torneo delle due formazioni con i rossoblù che non potranno che fare altro che puntare alla vittoria. A far ritorno tra le fila degli squali sarà il difensore Samuele Canestrelli, che contro il Pisa nell'ultima giornata ha scontato un turno di squalifica.