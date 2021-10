Domenica 24 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Inter-Juventus, gara valida per il 9° turno di Serie A 2021/22. La squadra di Simone Inzaghi, nella giornata precedente, ha subito una sconfitta per 3-1 in trasferta a opera della Lazio di Sarri: alla rete iniziale di Perisic per i nerazzurri hanno replicato Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic per i biancocelesti. La "Vecchia Signora", invece, si è imposta di misura per 1-0 (Kean al 16') nel match casalingo contro la Roma di Mourinho.

Statistiche: l'ultimo pareggio tra le due compagini, in gare disputate nel massimo campionato italiano, risale all'1-1 del 27 aprile 2019.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi

Mister Inzaghi e la sua Inter si trovano in terza posizione di classifica con 17 punti guadagnati, a -7 dalla vetta occupata dal Napoli.

Per insidiare i bianconeri, l'allenatore ex Lazio potrebbe optare per il suo fedele 3-5-2, con Handanovic a difesa dei pali. La linea difensiva sarà, con ogni probabilità, ancora affidata a Skriniar, De Vrij e Bastoni. Gli interpreti iniziali del centrocampo nerazzurro, invece, dovrebbero essere Calhanoglu, Barella e Brozovic a far da scudo in mezzo, con Darmian che agirà come ala destra e Perisic si posizionerà sul fronte sinistro. Edin Dzeko e Lautaro Martinez, infine, comporranno presumibilmente il tandem offensivo. Da valutare le condizioni fisiche di Sensi.

Juventus, Rabiot e de Ligt in dubbio

Massimiliano Allegri e la sua Juventus aggancerebbero l'inter a 17 punti in caso di vittoria, bottino pieno che sarebbe il quinto consecutivo stagionale per la Vecchia Signora in Serie A.

Per continuare il trend positivo in campionato, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore.

Alex Sandro e Danilo dovrebbero essere i terzini del match, mentre la coppia Bonucci-Chiellini giocherà al centro della difesa. Gli esterni del centrocampo, invece, saranno probabilmente Bernardeschi a sinistra e Cuadrado che agirà sul versante destro, nel frattempo in mediana andranno a piazzarsi Bentancur e Locatelli. Alvaro Morata dovrebbe tornare tra i titolari in attacco e farà coppia con Federico Chiesa.

Restano in dubbio, causa infortunio, le convocazioni di de Ligt e Rabiot.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic, L. Martinez, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Cuadrado, Morata, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.