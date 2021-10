Una parentesi fino a questo momento avara di soddisfazioni. Le strade dell'attaccante Musa Juwara e del Crotone potrebbero separarsi già nella sessione di mercato di riparazione di gennaio.

Il calciatore gambiano classe 2001 non sarebbe ritenuto ancora pronto, e per questo motivo sarebbe finito spesso in panchina o nemmeno inserito nell'elenco dei convocati. Arrivato in estate con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione dal Bologna, il centravanti 19enne in sede di mercato invernale potrebbe trasferirsi in Portogallo.

Crotone, Juwara verso il Boavista

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, per Musa Juwara il successivo trasferimento al Bologna ha coinciso con l'esordio in Serie A. Ha subito collezionato 7 presenze e una rete contro l'Inter nel massimo campionato.

Successivamente è arrivato il passaggio in prestito al Boavista in Portogallo, e poi il ritorno in Italia a fine stagione. Per ritagliarsi spazio, il calciatore gambiano in estate ha deciso di scendere di categoria, andando al Crotone. In rossoblu, però, non è riuscito finora ad affermarsi, rimanendo ai margini della rosa.

A questo punto, preso atto dello scarso impiego da parte dell'allenatore Modesto, Juwara potrebbe iniziare a guardarsi intorno.

Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in prestito in Portogallo, e non si esclude l'ipotesi di una seconda esperienza al Boavista.

Crotone, in attacco servono alternative

La risoluzione del contratto di Emmanuel Riviere e la probabile partenza a gennaio di Musa Juwara dovrebbero portare la dirigenza calabrese a valutare nuovi innesti nel reparto avanzato.

Contro il Pisa, il tecnico Francesco Modesto ha deciso di convocare Luis Rojas, calciatore in Calabria già da due stagioni, ma impiegato con la formazione Primavera.

In attacco, gli unici nomi spendibili sarebbero quelli di Samuele Mulattieri, Mirko Maric e Augustus Kargbo, con Brian Oddei e Ahmad Benali nel ruolo di eventuali alternative anche per altre posizioni nell'undici titolare.

Una classifica da migliorare

Il successo giunto contro il Pisa (2-1) al termine del match dell'ottava giornata di Serie B ha consentito agli squali di conquistare tre punti d'oro che, oltre a rendere meno complicata la classifica, hanno dato morale al gruppo rossoblu.

Nelle ultime due gare il Crotone ha ottenuto 4 punti, andando a siglare quattro reti e subendone tre. La statistica dei gol subiti non convince la tifoseria che, dopo la rivoluzione estiva, si sarebbe aspettata una maggiore concretezza e minori difficoltà soprattutto nel gestire le situazioni di vantaggio.

Con Mario Paz infortunato, il rientro di Samuele Canestrelli contro l'Alessandria potrebbe permettere all'allenatore crotonese di effettuare dei cambiamenti, ridisegnando per l'ennesima volta il terzetto difensivo del suo 3-4-2-1.