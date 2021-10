La vittoria conquistata con tenacia e determinazione contro il Pisa (2-1) al termine del turno dell'ottava giornata di Serie B ha concesso un carico di fiducia al Crotone. La squadra rossoblù, alle prese con una stagione difficile, starebbe però valutando alcuni profili per farsi trovare pronta alla finestra di riparazione di gennaio. Un nome che potrebbe fare al caso degli squali potrebbe essere quello di Cesare Casadei, centrocampista della formazione Primavera dell'Inter.

Crotone, un giovane per il centrocampo

Come accaduto in estate con l'arrivo dell'attaccante Samuele Mulattieri in prestito dall'Inter, il Crotone starebbe osservando il profilo di Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, elemento in forza al settore Primavera nerazzurro.

Sulle sue tracce non ci sarebbero però solamente i calabresi ma anche il Parma che starebbe valutando la possibilità di acquisire rinforzi in mezzo al campo. Talento puro e cristallino, è stato inserito dal The Guardian nella lista dei principali 60 talenti classe 2003. Un attestato di fiducia importante a livello internazionale per un calciatore con una lunga carriera davanti a sé.

Crotone piazza per la crescita dei giovani prospetti

Una delle qualità della dirigenza calabrese è ormai quella si riuscire a trovare i calciatori giusti, in particolare quelli giovani, riuscendo a valorizzarli prima di farli partire per i grandi club. Il rendimento tenuto da Samuele Mulattieri autore di 6 reti in 8 gare è solamente l'ultima scommessa vincente.

L'arrivo a Crotone di Cesare Casadei rappresenterebbe per il ragazzo l'occasione di lasciare le giovanili per affrontare una prima avventura in cadetteria. Nei mesi scorsi per il calciatore nerazzurro è arrivata anche la firma sul suo primo contratto da professionista con il club Campione d'Italia a conferma della fiducia riposta in lui dall'Inter.

Una stagione da rilanciare

Per rendere ancora più appetibile la destinazione crotonese la squadra di Francesco Modesto dovrà prima di tutto riuscire a migliorare una classifica attualmente deficitaria. Gli squali, partiti in estate con la voglia di competere per l'alta classifica, si sono ritrovati ben presto in zona retrocessione.

La recente vittoria - la prima si questo campionato - contro la capolista Pisa ha però rilanciato l'entusiasmo di un gruppo giovane ma competitivo, il quale sarà ora chiamato ad affrontare la trasferta dello stadio "Moccagatta" in casa dell'Alessandria. La gara tra i Grigi e il Crotone rappresenterà un inedito poiché i due club non si sono mai affrontati prima di questa stagione in gare ufficiali.