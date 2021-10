In casa Paris Saint Germain tiene banco da qualche giorno il caso Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato lasciato a casa dal Psg a poche ore dal fischio d'inizio del match di Champions League contro il Lipsia. Il nome di Icardi era stato inserito nell'elenco dei convocati, ma il tecnico Pochettino aveva fatto capire che la situazione era ancora tutta da decifrare, dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara, madre delle sue due bambine.

Mentre le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di una possibile riappacificazione tra Mauro e Wanda, crescono anche i rumors di Calciomercato su un possibile addio del classe 1993 dal club dello sceicco, visto che il centravanti sta trovando poco spazio.

Non è escluso che ciò possa avvenire già nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio.

Futuro Icardi: ipotesi Inter

Sono passati due anni dall'addio definitivo di Mauro Icardi all'Inter. Un'operazione condotta con il Paris Saint-Germain che ha fatto felici tutti, perché a Milano avevano chiuso da tempo con l'ex capitano mentre i francesi hanno voluto acquistare Icardi a tutti i costi, convinti del suo potenziale. Lo scenario però nei prossimi mesi potrebbe ulteriormente cambiare. Secondo quanto riportato da Repubblica, i dirigenti dell'Inter sarebbero alla ricerca di un attaccante in grado di alternarsi con Edin Dzeko, e Icardi potrebbe essere proprio uno dei profili indicati per rinforzare il reparto offensivo.

L'argentino, che piacerebbe molto anche alla Juventus, conosce molto bene la Serie A. Con la maglia dell'Inter ha infatti segnato più di 100 gol in cinque anni. Inoltre, i numeri attuali con il Psg non sono molto entusiasmanti: in questo inizio di stagione il giocatore nato a Rosario ha infatti collezionato soltanto 3 gol in 11 partite giocando appena 500 minuti.

La presenza di Lionel Messi per lui sarebbe un limite ulteriore e, se davvero la moglie volesse trasferirsi a Milano, Icardi avrebbe intenzione di raggiungerla per stare accanto alle due figlie. Alla Pinetina peraltro Icardi ritroverebbe il suo amico Lautaro Martinez, con cui non avrebbe mai smesso di sentirsi.

Al momento non ce nessuna trattativa in corso tra il Psg e l'Inter, i meneghini però starebbero valutato la situazione e, in caso di condizioni particolarmente favorevoli, potrebbero sferrare l'attacco decisivo per riportare l'ex capitano nerazzurro alla Pinetina.

L'Inter potrebbe usufruirebbe per l'acquisto di Icardi anche del Decreto Crescita, in quanto sono passati due anni dalla partenza dell'argentino dalla Serie A. Tale disposizione governativa permette una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

L'attaccante ventottenne ha un valore di mercato di circa 35 milioni di euro, poco più della metà di quanto pagato dal Psg due anni fa, cifra che sarebbe destinata a calare ulteriormente nei prossimi mesi.

Anche la Juventus seguirebbe Icardi

Senza dubbio Icardi potrebbe diventare un’occasione importante per diversi club, e tra questi ci sarebbe anche la Juventus, la quale se per la prossima estate punta Vlahovic, avrebbe bisogno di un innesto pure nella finestra invernale.

Icardi diverse volte è stato accostato alla società bianconera e forse ora è arrivata l’occasione giusta.