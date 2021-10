L'Inter lavora sul fronte mercato. La società nerazzurra sta monitorando diverse piste per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra, guidata dal ds Marotta, vuole puntellare il reparto offensivo in caso di addio di Alexis Sanchez in quanto il cileno potrebbe lasciare il club nerazzurro nel mercato invernale, visto il poco utilizzo in questa prima parte di stagione.

Onuachu possibile obiettivo di mercato

I nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione di Paul Onuachu, attaccante nigeriano del campionato belga, che è il vero protagonista di questo inizio di stagione del Genk, con 11 reti in quattordici gare ufficiali.

Una crescita importante da parte dell'attaccante nigeriano, che nella passata stagione aveva già siglato 29 reti in 33 partite.

Fin da piccolo, Onuachu è sempre stato tifoso dell'Arsenal e per questo sogna la Premier, ma sul bomber del Genk ci sarebbe anche l'interesse dell'Atletico Madrid. I nerazzurri devono fronteggiare l'offensiva del Colchoneros ma soprattutto la volontà del Genk di cedere il suo calciatore solo in cambio di una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro.

In caso di ottime prestazioni e di gol importanti e pesanti, la valutazione potrebbe addirittura salire.

Inter, la probabile formazione contro la Lazio

Intanto, la formazione di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo contro la Lazio nel big match dell'ottava giornata di Serie A.

L'Inter arriva dal successo esterno contro il Sassuolo, mentre i biancocelesti dal pesante ko contro il Bologna.

Il tecnico nerazzurro deve far fronte alla possibile assenza dei sudamericani che rientreranno tardi dagli impegni con le rispettive Nazionali. Particolare attenzione è rivolta all'attacco, con Correa e soprattutto il Toro Martinez, che arriveranno poco prima del match dell'Olimpico e potrebbero non essere a disposizione per la sfida contro i biancocelesti di Sarri.

Inzaghi, intanto, valuta le diverse alternative ed è pronto a confermare il suo collaudato 3-5-2: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, confermatissimo Brozovic, coadiuvato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie spazio a Dumfires e Perisic. In attacco, tutto gira attorno alla presenza di Lautaro: il Toro dovrebbe far coppia con Edin Dzeko nel tandem offensivo, ma in caso di forfait da parte dell'attaccante argentino, Inzaghi potrebbe lanciare Perisic nel ruolo di seconda punta, con l'inserimento di Dimarco sull'out mancino. Nelle prossime ore si capirà se i sudamericani faranno parte del match dell'Olimpico, snodo importantissimo per il cammino in campionato dei nerazzurri.