Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. E' questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per migliorare la rosa ed essere competitiva sia in Italia che in Europa, ritagliandosi un ruolo da protagonista in Champions League.

I bianconeri hanno l'intenzione di rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi sul taccuino della dirigenza della Vecchia Signora c'è Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che non ha rinnovato il proprio contratto con il club guidato da Rocco Commisso. La società bianconera vorrebbe già acquistarlo nel mese di gennaio, anticipando la concorrenza di molti top club europei, come il Manchester City di Pep Guardiola e l'Atletico Madrid di Simeone che, nella scorsa sessione estiva di Calciomercato aveva offerto una cifra attorno ai 60 milioni per accaparrarsi le prestazioni del classe 2000.

Adesso, però, i bianconeri hanno una carta da giocare che potrebbe cambiare la situazione: infatti, la Juve potrebbe proporre uno scambio di cartellini tra Vlahovic e Dejan Kulusevki, che in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio sotto la gestione di Max Allegri. Il fantasista svedese sarebbe nel mirino anche del Tottenham dell'ex Fabio Paratici, ma la volontà dei bianconeri di acquistare Vlahovic già nel mercato di gennaio potrebbe fare la differenza.

Sullo sfondo, resta Mauro Icardi che, visto il poco spazio al Paris Saint Germain, potrebbe rientrare in ottica Juve in caso di mancato arrivo di Vlahovic.

Juve, sfida con il Real per Tchouameni

Il mercato della Juventus sta entrando nel vivo.

Infatti, oltre al tassello riguardante all'attacco, i bianconeri hanno tutta l'intenzione di rinforzare anche il centrocampo, con l'obiettivo di affiancare un centrocampista di livello a Manuel Locatelli, che a suon di grandi prestazioni si sta ritagliando il ruolo da leader della mediana di Allegri.

Oltre al sogno Pogba, la prima scelta per la società bianconera resta Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco che ha conquistato già la Nazionale maggiore.

Il club monegasco chiede 40 milioni per cedere il gioiello classe 2000. Oltre alla cifra che ha frenato l'operazione nella scorsa sessione di calciomercato, sul talentuoso centrocampista francese ci sarebbe l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti che, dopo l'acquisto di Camavinga, è pronto a continuare il restyling del centrocampo.

I bianconeri potrebbero anticipare i Merengues attraverso delle cessioni come quelle di Ramsey, nel mirino del Newcastle, e soprattutto di Mckennie, che sarebbe nel mirino del West Ham, a caccia del sostituto di Lingard.