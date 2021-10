Mantenere i giocatori più importanti della rosa e rinforzarla con acquisti di spessore: pare essere questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti del progetto targato Simone Inzaghi.

Per non perdere i pezzi pregiati la dirigenza nerazzurra guidata dal ds Marotta sta lavorando in maniera costante ai rinnovi di tre giocatori che sono leader e fondamentali per il gioco di Inzaghi: stiamo parlando di Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

L'argentino dopo un'estate di tanti corteggiamenti delle big europee come Barcellona, Atletico Madrid e Tottenham, è rimasto a Milano ed è diventato il leader offensivo dell'attacco nerazzurro dopo l'addio di Lukaku; insieme a Dzeko ora forma una coppia di grande livello che non sta facendo rimpiangere la cessione del belga.

I nerazzurri hanno tutta l'intenzione di rinnovare il contratto al "Toro," e secondo le fonti Sky, l'accordo sembrerebbe molto vicino alla definizione.

Discorso simile anche per Brozovic e Barella, i due centrocampisti insostituibili per la mediana nerazzurra e fulcro del 3-5-2 di Inzaghi. Per i due centrocampisti, le trattative per il rinnovo avverranno dopo la sosta dedicata alle Nazionali, ma c'è grande ottimismo per continuare il percorso assieme.

Insomma Lautaro, Brozovic e Barella potrebbero essere, anche in prospettiva, le colonne portanti della nuova Inter targata Simone Inzaghi.

Inter: Onana vicino, si monitora la pista Scamacca

Oltre sul fronte rinnovi, i nerazzurri stanno lavorando anche in prospettiva, con ingaggi che possano rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, autore sin qui di un ottimo percorso sulla panchina nerazzurra.

Tassello cruciale per il prossimo mercato dell'Inter è quello legato al post Handanovic: come prossimo estremo difensore è stato individuato in Andrè Onana, portiere camerunese che non ha rinnovato il proprio contratto con l'Ajax e sarebbe vicinissimo ai nerazzurri.

L'estremo difensore camerunese dovrebbe arrivare nella prossima sessione estiva di Calciomercato a parametro zero.

Sarebbe una grande mossa da parte della dirigenza nerazzurra, che sembrerebbe aver anticipato le concorrenti, riuscendo ad accaparrarsi un portiere di assoluto affidamento.

I nerazzurri stanno anche monitorando delle possibili occasioni in attacco, reparto che potrebbe salutare Alexis Sanchez: il cileno è scontento a causa del poco utilizzo in questa prima parte di stagione e potrebbe lasciare Milano.

I nerazzurri in tal caso, potrebbe ritornare alla carica per Scamacca, giocatore del Sassuolo che sarebbe l'ideale per rinforzare il reparto offensivo vista la sua grande forza fisica e la sua tecnica. Un attaccante che completerebbe in maniera perfetta l'attacco a disposizione di Inzaghi.