Continua la marcia di avvicinamento del Crotone alla sfida dell'ottava giornata di Serie B 2021-2022. La compagine rossoblù di mister Modesto sabato 16 ottobre sarà chiamata a conquistare la prima vittoria della stagione, ma per farlo dovrà superare l'attuale capolista, ossia il Pisa di mister Luca D'Angelo. Il match dello stadio "Ezio Scida" sarà caratterizzato da alcune assenze tra le fila dei calabresi, in particolare nel reparto difensivo.

Crotone privo di Paz e Canestrelli

Al ritorno in campo mancheranno saranno due dei tre titolari del reparto difensivo.

Per Simone Canestrelli il cartellino rosso rimediato per somma di ammonizioni contro l'Ascoli costerà un turno di squalifica. Per Nehuén Mario Paz, sempre contro i bianconeri, è invece arrivato un infortunio che lo terrà fuori per almeno tre settimane.

Dovrebbe mancare, salvo novità, anche l'esterno Marco Sala, già assente nell'ultimo incontro stagionale per un infortunio subito nel finale della gara di Cosenza.

Al Crotone serve la vittoria

Al Crotone di Francesco Modesto serve la vittoria per invertire la rotta. Un concetto sottolineato in settimana anche dal Direttore Sportivo rossoblù Beppe Ursino che, confermando la fiducia nell'allenatore, non ha potuto far altro che evidenziare le difficoltà riscontrate in queste prime sette giornate di campionato.

A una difesa non impeccabile si è aggiunto un reparto offensivo poco prolifico, al di fuori di Samuele Mulattieri, autore di cinque reti.

Contro il Pisa gli squali saranno chiamati a invertire la rotta per evitare di sprofondare ulteriormente in graduatoria e per cercare invece i raddrizzare una stagione sotto le aspettative.

Le parole di Borello

Uno dei possibili protagonisti contro il Pisa potrebbe essere l'attaccante Giuseppe Borello. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile degli squali, è ritornato in estate dopo alcuni prestiti in Serie C. Per lui la gioia personale di una maglia da titolare nell'ultima gara contro l'Ascoli e una possibile riconferma potrebbe arrivare anche contro il Pisa.

Queste le sue parole rilasciate nella giornata di mercoledì al termine dell'allenamento: "Ho sempre giocato in Serie C, è normale che in cadetteria ci sia più fisicità e qualità. Penso che con l’aiuto dei compagni si possa crescere e farsi trovare pronti. Questa settimana ci servirà per mettere benzina nelle gambe. Stiamo lavorando bene nonostante qualche assenza per le Nazionali. Contro il Pisa nel prossimo turno la vittoria andrà cercata, dovremo provare a vincere".