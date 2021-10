Uno dei reparti che l'Inter molto probabilmente rinforzerà nelle prossime sessioni di Calciomercato è l'attacco.

L'arrivo di Edin Dzeko e Joaquin Correa ha fatto partire una piccola rivoluzione che potrebbe essere completata a gennaio o a giugno, quando potrebbe andare via anche Alexis Sanchez, alla luce di un ingaggio troppo pesante da oltre 7 milioni di euro a stagione. Proprio per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi sull'attaccante argentino del River Plate, Julian Alvarez.

Inter: occhi puntati su Alvarez

L'Inter è alla ricerca di una prima punta in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato.

Edin Dzeko, infatti, è partito benissimo mettendo a segno sei reti nelle prime sette partite di campionato ma non è più giovanissimo, essendo un classe 1986, e per questo motivo è impensabile che possa giocare una partita ogni tre giorni sempre da titolare.

Il nuovo obiettivo della società nerazzurra sarebbe Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate. Alvarez al momento è considerato la miglior punta del campionato argentino. La conferma è arrivata la scorsa domenica nel Superclasico contro i rivali di sempre del Boca Juniors: il classe 2000 ha messo a segno una fantastica doppietta che ha portato i Millonarios al trionfo per 2-1.

Alvarez è un attaccante centrale che sa fare tutto. Sa stare in area, come dimostra la seconda rete al Boca.

Sa destreggiarsi abilmente anche all'esterno, e la giocata sullo stretto con successivo pallonetto vincente di domenica sera lo ha dimostrato. E sa segnare: sono 7 i centri in campionato in 11 partite disputate, 3 invece gli assist. L'argentino sarebbe dunque il profilo ideale per l'attacco dell'Inter di Simone Inzaghi. In nerazzurro andrebbe a completare il reparto offensivo con altri due connazionali: Lautaro Martinez e Correa.

Il talento del River, nonostante la giovane eta, è già parte integrante della Nazionale albiceleste, 14 presenze e due reti con l’Under 21 e subito il passaggio coi grandi di Ct Scaloni, con cui ha vinto la Copa America 2021 nella finale contro il Brasile. Alvarez è subentrato anche nel match contro il Paraguay, valido per la qualificazione ai prossimi mondiali, sostituendo proprio l'ultimo acquisto nerazzurro Joaquín Correa.

Le cifre

A lasciare un posto all'eventuale arrivo di Alvarez, potrebbe essere proprio un altro sudamericano. Stiamo parlando di Alexis Sanchez, il giocatore cileno infatti sarebbe in rottura con la dirigenza nerazzurra, tanto che secondo alcuni rumors potrebbe lasciare Milano già nella prossima finestra di mercato. Alvarez ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra che in passato ha scoraggiato diversi club europei, tra cui anche Milan. Il giocatore, tuttavia, è sotto contratto con il River Plate fino al 31 dicembre 2022, poco più di un anno: una situazione che, necessariamente, farà calare il prezzo del suo cartellino.

La trattativa per il suo rinnovo non è ancora iniziata, e nel club argentino aumenta la paura che il gioiellino possa liberarsi a zero.

Proprio per questo secondo il quotidiano Olé, il classe 2000 potrebbe lasciare l'Argentina già a gennaio, per una cifra intorno ai 20 milioni.

Il feeling fra l’Inter e il calcio argentino è sempre stato ottimo: l’ultimo grande talento del futbol albiceleste esploso in maglia nerazzurra è Lautaro Martinez. Nella storia della Beneamata, però, l’argentino ad aver lasciato il segno più indelebile del suo passaggio è Javier Zanetti. Ed è proprio l’ex capitano nerazzurro che potrebbe fare da sponsor per il trasferimento di Alvarez all'Inter.