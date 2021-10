L'Inter sarebbe nuovamente alla ricerca di un terzino destro perché Denzel Dumfries non ha assolutamente convinto. L'errore che è costato il rigore e che ha permesso alla Juventus di pareggiare avrebbe indotto i dirigenti a pensare ad alcuni sostituti. Il primo nome sarebbe sempre quello di Nahitan Nandez, già cercato in estate e con il quale ci sarebbe stato anche un accordo per un contratto quadriennale. La valutazione del centrocampista sarebbe di circa 30 milioni di euro ma i dirigenti milanesi potrebbero proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto.

L'ex Psv potrebbe essere ceduto in prestito o tenuto in rosa per dargli il tempo di ambientarsi al calcio italiano. Il calciatore è stato pagato 12 milioni di euro più altri bonus che farebbero lievitare il prezzo a 15 milioni di euro. Il secondo nome sarebbe, invece, quello di Bereszynski. Il doriano costerebbe circa 15 milioni di euro e piace soprattutto per come interpreta le due fasi. La Samp, però, non sarebbe disposta a cederlo a gennaio anche per il polacco è un punto fermo della formazione di Roberto D'Aversa. La prima scelta sarebbe quindi Nandez perché potrebbe essere utilizzato sia come esterno a tutta fascia che come mezzala di destra.

Inter: Ivan Perisic verso l'estero

Ivan Perisic potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione.

Nonostante le ottime prestazioni evidenziate nelle ultime uscite, il croato, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non ha incontrato ancora i dirigenti e potrebbe non rinnovare il suo accordo. L'ex Bayern Monaco percepisce anche uno stipendio molto alto per i nuovi budget preposti dalla società presieduta dagli Zhang. Per questo motivo, sulle sue tracce ci sarebbero club esteri come West Ham ed Everton.

Prima che firmasse il rinnovo con i nerazzurri, il calciatore ha sempre detto di voler tentare un'avventura in Premier League anche se alla finestra ci sarebbero anche delle società che militano in Bundesliga. Il classe 1989 ha già giocato con le maglie di Bayern Monaco, Wolfsburg e Borussia Dortmund e il ritorno in Germania potrebbe essere una valida alternativa.

Non si escludono ulteriori scenari circa il possibile rinnovo perché il terzino, grazie alle ottime prestazioni, è stato in grado di inserirsi negli undici titolari di Simone Inzaghi. Il croato ha dunque tolto il posto a Federico Dimarco, che nelle ultime partite viene utilizzato a gara in corso anche nei tre di difesa. I due calciatori, quando giocano insieme, offrono una maggior spinta offensiva che in molte occasioni è stata fondamentale per recuperare le situazioni di svantaggio.