Si è da poco concluso il posticipo della nona giornata di Serie A tra Inter e Juventus sul risultato finale di 1-1, con i gol messi a segno da Dzeko e Dybala. La classifica ora vede i padroni di casa terzi in classifica con 18 punti, a meno sette da Napoli e Milan, mentre i bianconeri salgono a 15 punti. In settimana si torna in campo con il turno infrasettimanale, con i nerazzurri che saranno di scena a Empoli mercoledì alle 20:45, mentre i bianconeri, sempre mercoledì ma alle 18:30, ospiteranno all'Allianz Stadium il Sassuolo.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida sempre al 3-5-2 con Lautaro Martinez e Dzeko in attacco, mentre in mezzo al campo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sorprende tutti e lascia Chiesa in panchina, con Morata e Kulusevski in attacco.

Nel primo tempo la Juve va vicino al gol al 7' con Alvaro Morata, che conclude dopo una mischia in area e trova la respinta incerta di Handanovic. L'Inter, invece, trova il gol alla prima azione pericolosa al 16' con Calhanoglu che colpisce la traversa con un grande tiro da fuori, e Edin Dzeko, a due passi dalla porta, conclude in rete praticamente a porta vuota. I nerazzurri tengono meglio il campo ma non riescono ad essere pericolosi, ma anche i bianconeri, a parte un tiro da fuori di Cuadrado di poco a lato, fanno ben poco. Da segnalare l'infortunio a Bernardeschi al 14', sostituito da Bentancur.

Nel secondo tempo non ci sono grandissime emozioni, anche se la Juventus guadagna campo. Simone Inzaghi, poi, commette qualche errore di valutazione togliendo uno dei migliori in campo, Ivan Perisic, e inserendo Dumfries. Proprio l'olandese entra in ritardo all'85' su Alex Sandro e l'arbitro, richiamato dà il rigore, che Paulo Dybala non sbaglia.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 5: Spesso incerto, anche in fase di impostazione.

Skriniar 7: Il solito muro, dalle sue parti non si passa.

De Vrij 6,5: Preciso in chiusura e in fase di impostazione.

Bastoni 6,5: Buona la prova del centrale italiano.

Darmian 7: Grande prestazione, chiude bene in fase difensiva e spesso risulta essere una spina nel fianco quando attacca.

Barella 6,5: A parte il giallo, ingenuo, è ovunque in mezzo al campo.

Brozovic 6,5: Limitato dalla marcatura asfissiante di Kulusevski, ma riesce a tratti ad illuminare il gioco.

Calhanoglu 6,5: Ottima prova del turco, propizia il gol di Dzeko e si sacrifica anche in fase difensiva.

Perisic 7,5: Sempre il migliore dei suoi da qualche settimana a questa parte, non è un caso che la partita cambi con la sua uscita dal campo.

Lautaro Martinez 5: Mai in partita.

Dzeko 7: Ancora decisivo.

Dumfries 5: Entra in campo e incide in negativo, propiziando il fallo da rigore del pareggio juventino.

Sanchez 5,5: Tanto fumo ma poca sostanza.