L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione invernale a gennaio. I nerazzurri cercheranno qualche occasione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, per stessa ammissione dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello di centrocampo, che comprende anche gli esterni. Se a sinistra Ivan Perisic e Federico Dimarco offrono grandi garanzie, a destra non convince a pieno Dumfries e per questo motivo il club meneghino sarebbe pronto a tornare su Nahitan Nandez, già cercato senza successo questa estate.

L'Inter sarebbe interessata nuovamente a Nandez

L'Inter potrebbe tornare su Nahitan Nandez nella prossima sessione invernale di Calciomercato. I nerazzurri hanno cercato a lungo il centrocampista uruguaiano già questa estate, tanto da portare alla rottura tra il giocatore e il Cagliari, ma i sardi hanno deciso di non cederlo, se non alle proprie condizioni. Per gennaio, però, qualcosa sarebbe cambiata in virtù di un accordo tra lo stesso calciatore e la società per venirsi incontro. Non è un caso che alla fine sia stato reintegrato, avendo giocato nove partite in campionato e due in coppa Italia, pur senza timbrare mai il cartellino.

Il classe 1995 piace molto alla società nerazzurra e a Simone Inzaghi, essendo in grado di giocare in più ruoli.

Visto che Dumfries non convince, può essere un'ottima soluzione sulla fascia destra come alternativa a Darmian, ma anche come mezzala per far rifiatare Nicolò Barella, che non ha un vero e proprio alter ego all'interno della rosa attualmente. Proprio le ultime prestazioni dell'esterno olandese stanno convincendo l'Inter a puntare sul centrocampista uruguaiano, con il rigore procurato nel match contro la Juventus che rischia di essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La possibile proposta dell'Inter

Inter e Cagliari sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Nahitan Nandez. I sardi potrebbero abbassare le pretese per il centrocampista uruguaiano rispetto a quanto successo questa estate e non è escluso un'apertura alla cessione in prestito con diritto di riscatto.

La valutazione del giocatore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. Occhio in questo senso a giocatori come Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, che non sono al centro dello scacchiere tattico di Inzaghi. Entrambi hanno una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro, con il primo che è anche in scadenza di contratto a giugno, con il rinnovo che sembra molto difficile in questo momento, visto che vuole giocare con continuità.