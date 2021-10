In queste ore sta tenendo banco la Supercoppa Italiana. Infatti, la Lega di Serie A ha scelto di disputare la sfida tra la Juventus e l'Inter a San Siro, ovvero in casa dei campioni d'Italia. Questa decisione ha scatenato l'ira dei tifosi bianconeri anche perché probabilmente la partita si giocherà il 5 gennaio e a quel punto slitterebbe la sfida del 6 gennaio contro il Napoli. Per questo motivo i sostenitori juventini sono molto arrabbiati e sui social network stanno protestando con vigore. In molti chiedono al presidente Agnelli di alzare la voce e farsi sentire.

In particolare un tifoso bianconero su Twitter ha scritto direttamente al numero uno della Juventus: "Non finiremo mai di ringraziarti per questi anni fantastici, tuttavia sarebbe giunto il momento di alzare un po' la voce".

La Supercoppa a San Siro

In queste ore sui social, il dibattito riguarda la data e la sede della Supercoppa Italiana. Infatti, si giocherà con tutta probabilità a San Siro il 5 gennaio. Questo comporterà anche lo spostamento della sfida di campionato tra la Juventus e il Napoli che sarebbe in calendario al 6 gennaio 2022. Tutto questo sta generando il grande disappunto dei tifosi bianconeri e i commenti soprattutto su Twitter sono molto polemici, anche perché la Vecchia Signora nei precedenti nove in cui ha vinto lo scudetto non ha mai potuto giocare in casa, ma ha sempre dovuto giocare in campo neutro e questo è un altro motivo di dibattito.

Adesso non resta che attendere di capire quando arriverà la decisione ufficiale della Lega di Serie A. Quello che sembra certo è la sede della sfida Inter-Juventus ovvero San Siro, mentre per la data attenzione anche al 12 gennaio che potrebbe essere il giorno ideale per fare disputare la finale: in questo caso per i bianconeri e i nerazzurri non dovrebbe essere necessario rinviare la sfida contro Napoli e Bologna.

Intanto Allegri pensa al match contro il Sassuolo

Mentre i tifosi della Juventus sono concentrati sulla questione Supercoppa Italiana, la squadra e Massimiliano Allegri pensano solo al match contro il Sassuolo. Per questo match il tecnico livornese non avrà a disposizione Federico Bernardeschi e Moise Kean, mentre recupererà Adrien Rabiot.

Per la gara contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri farà giocare certamente Mattia Perin, Matthijs de Ligt, Paulo Dybala e Federico Chiesa. A svelarlo è stato lo stesso allenatore della Juventus in conferenza stampa. Per quanto riguarda il resto della formazione le decisioni finali verranno prese solo a poche ore dal match contro il Sassuolo che si giocherà all'Allianz Stadium alle 18:30. Per questa partita Massimiliano Allegri ha chiesto anche il supporto del popolo bianconero.