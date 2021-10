Rinforzare l'organico già nel mercato di gennaio: è questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra e in particolare modo il ds Marotta stanno valutando l'acquisto di un laterale destro, viste le difficoltà di Dumfries che non si è ancora inserito nello schema tattico del neo allenatore interista. I nerazzurri potrebbero ritornare alla carica per Naithan Nandez, eclettico centrocampista del Cagliari, che nella passata sessione di calciomercato era parso vicinissimo all'Inter, ma a causa delle richieste del presidente sardo Giulini, l'affare è saltato.

Adesso la situazione però potrebbe cambiare e l'Inter con una proposta da 20-25 milioni potrebbe accaparrarsi le prestazioni del centrocampista uruguaiano, che resta pure nel mirino del Napoli di Luciano Spalletti e soprattutto della Roma di Josè Mourinho, molto interessate all'ex Boca per la sua duttilità tattica.

Per questo motivo, i nerazzurri stanno sondando anche altre piste low-cost, come quella che porta al nome di Bartosz Bereszynski, esterno polacco della Sampdoria che sta offrendo buone prestazioni in questo inizio di stagione con la maglia blucerchiata. L'operazione risulterebbe meno onerosa rispetto a quella di Nandez, ma comunque darebbe una nuova pedina a Simone Inzaghi per l'out destro.

Per quanto concerne la questione esterni, resta da capire anche il futuro di Ivan Perisic, che a causa della scadenza del contratto, potrebbe lasciare l'Inter. L'esterno croato è nel mirino di diverse società di Premier League; al suo posto i nerazzurri, potrebbero intavolare una trattativa per Marcos Alonso, forte esterno spagnolo del Chelsea.

Inter-Lazio: possibile scambio Luis Alberto-Calhanoglu, Belotti per l'attacco

Oltre al tassello riguardante l'esterno destro, i nerazzurri vogliono completare anche altri reparti, per regalare a Inzaghi una rosa ancora più competitiva.

Per il centrocampo, nelle ultime ore si sta parlando di un possibile scambio tra Hakan Calhanoglu e Luis Alberto, centrocampista spagnolo della Lazio e pupillo di Simone Inzaghi che sotto la sua gestione, ha elevato le prestazioni dello spagnolo, facendolo diventare imprescindibile per la formazione biancoceleste.

I due fantasisti vivono situazioni abbastanza simili. Calhanoglu non riesce ad imporsi con continuità nell'Inter ed alterna buone prestazioni a momenti di buio; discorso simile anche per Luis Alberto, che ha addirittura perso la titolarità a discapito di Toma Basic. Ecco perchè nella sessione invernale di Calciomercato potrebbe profilarsi uno scambio che accontenterebbe tutti, e in particolar modo Simone Inzaghi che dopo Correa ritroverebbe un altro "suo uomo" avuto alla Lazio.

Infine, passiamo al reparto offensivo. Con il possibile addio di Alexis Sanchez, i nerazzurri potrebbero ritornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico interista. Oltre alle piste per il futuro che rispondono ai nomi di Giacomo Raspadori e di Giancluca Scamacca, l'obiettivo numero uno per la prossima stagione resterebbe Andrea Belotti: il "Gallo" non ha ancora rinnovato il contratto con il Torino di Urbano Cairo e a fine stagione potrebbe lasciare Torino ed iniziare una nuova esperienza. L'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma deve guardarsi le spalle dall'interesse anche del Milan, che da diverse stagioni punta il centravanti granata.