L'Inter potrebbe cambiare qualcosa in attacco nelle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero continuare la rivoluzione cominciata in estate, con gli arrivi di Correa e Dzeko al posto di Lukaku e Pinamonti. Il club meneghino, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio di Alexis Sanchez, anche perché il "Nino Maravilla" gioca poco ed è spesso alle prese con problemi fisici, e quindi il club sarebbe alla ricerca di un'occasione che il mercato fornirà. Una di queste potrebbe rispondere al nome di Marco Asensio, non più al centro del progetto del Real Madrid rispetto a quanto successo negli anni scorsi.

Inter su Asensio

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di calciomercato è Marco Asensio. Lo spagnolo fatica a ritagliarsi un ruolo di primo piano al Real Madrid e, complice anche il contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe essere ceduto a gennaio o la prossima estate. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, in cerca di un rinforzo in attacco che possa dare anche diverse soluzioni tattiche da quelle attuali. Il classe 1996, infatti, è abituato a giocare come esterno d'attacco ma all'occorrenza potrebbe essere schierato anche da seconda punta, con Lautaro Martinez o Edin Dzeko ad alternarsi nel ruolo di centravanti.

Asensio ha dato un contributo importante fino ad ora visto che, pur non essendo un titolare dello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti, ha messo a segno tre reti in sei partite giocate in Liga, gran parte partendo dalla panchina, a fronte di un solo minuto giocato in due partite di Champions League.

L'infortunio subito al ginocchio due anni fa ne ha condizionato parzialmente la crescita ma l'anno scorso, ad esempio, Zidane spesso puntava su di lui. L'esplosione definitiva di Vinicius, però, gli sta togliendo spazio e per questo il Real sarebbe pronto a cederlo anche a gennaio.

I nerazzurri pensano a lui come erede di Alexis Sanchez, che potrebbe partire proprio nella prossima sessione invernale.

Anche il ct del Cile, Martin Lasarte, recentemente si è lamentato del suo scarso impiego: "Nell'ultimo periodo sta giocando pochissimo e questo è un problema, principalmente perché viene da un infortunio. Non lo sarebbe stato se avesse giocato poco dopo un periodo di continuità. La realtà è questa e noi abbiamo bisogno di Alexis: può giocare sia da attaccante che dietro la punta".

La possibile strategia dell'Inter

I rapporti tra Inter e Real Madrid sono ottimi, come testimonia il trasferimento a Milano di Achraf Hakimi nell'estate del 2020. Questo potrebbe facilitare una eventuale trattativa per Marco Asensio tra le due società, che stanno parlando anche del futuro di Luka Jovic, altro giocatore ai margini della squadra di Carlo Ancelotti. E come per il serbo, anche per l'attaccante spagnolo i nerazzurri sono pronti a chiederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Non si potrà andare oltre giugno, visto che il classe 1996 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo l'estate sarà l'ultima sessione in cui i Blancos potranno cederlo a titolo definitivo puntando a incassare una cifra congrua quantomeno al suo valore.