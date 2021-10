In attesa del rientro di quasi tutti i nazionali a Castelvolturno si inizia a fare sul serio in vista della sfida di domenica alle 18 contro il Torino di Ivan Juric. L'allenatore croato evoca brutti ricordi per il Napoli, ogni riferimento a Napoli-Verona è puramente voluto: proprio l'attuale allenatore granata era alla guida degli scaligeri in quella amara serata di fine maggio. Oggi molto è cambiato in quel di Castelvolturno, c'è un allenatore nuovo che sta letteralmente conquistando tutto e tutti a suon di vittorie. Prima della pausa per le nazionali il Napoli di Spalletti aveva infilato sette vittorie su sette partite guardando tutti dall'alto verso il basso: l'ultima vittoria era stata veramente sudata, merito di una Fiorentina arrembante e mai doma, ma la forza del Napoli e della sua rosa profonda hanno fatto la differenza.

Tutti a disposizione di Spalletti

Ora c'è da preparare la difficile sfida contro il Torino ma Spalletti ha un motivo in più per sorridere visto che i calciatori infortunati da tempo sono tornati a lavorare insieme al resto del gruppo. I vari Demme, Mertens e Lobotka stanno recuperando l'ottima condizione fisica (anche se quest'ultimo non dovrebbe farcela per la prossima partita) e i vari infortuni muscolari sono un lontano ricordo: in mezzo al campo l'allenatore di Certaldo inizia ad avere tanta disponibilità e tante varianti tattiche. Demme e Lobotka possono dare ancora maggiore equilibrio alla squadra, punto di forza fino a questo momento, merito di quel Frank Anguissà uno dei migliori insieme a Victor Osimhen di questo grande avvio di stagione del Napoli.

La freccia nigeriana dovrebbe rientrare domani insieme anche a Kalidou Koulibaly mentre David Ospina arriverà solo venerdì dal Sud America.

A difendere i pali della porta azzurra ci sarà Alex Meret che ha recuperato bene dal problema avuto in nazionale un mese fa mentre l'attacco dovrebbe essere guidato dal capitano Lorenzo Insigne che non si farà distrarre dalle tantissime voci sul suo futuro circolate in questi ultimi giorni.

Insieme a lui ci saranno molto probabilmente Osimhen e uno tra Politano e Lozano, grande protagonista con la maglia della sua nazionale in queste ultime due partite. Spalletti potrà contare su quasi tutta la rosa per la partita di domenica e sta scalpitando per vedere quel Dries Mertens, 135 goal in 8 stagioni in tutte le competizioni con la maglia del Napoli, protagonista anche nella sua squadra.

Il calciatore belga non è partito con la sua nazionale e ha avuto modo di conoscere a fondo le idee di calcio di Spalletti e del suo staff: un'arma in più nell'arco già carico di frecce dell'allenatore azzurro che può dare ancora tanto al club e alla città nonostante le 34 primavere inizino a pesare sulle sue spalle.